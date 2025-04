Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Damiano asfaltato, che figuraccia

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 4 aprile 2025 su Canale 5, Damiano e Flavia dormono insieme ma nessuno crede alla coppia del Trono over, intanto le dame del parterre asfaltano il cavaliere.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 5 aprile 2025 su Canale 5, Giuseppe e Rosanna escono insieme e Sabrina Zago prova a metterci una pietra sopra. Damiano fa scatenare gli opinionisti e perde la calma con Gianni Sperti, mentre Gianmarco Steri continua a correre dietro a Cristina. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Damiano e Flavia si conoscono già?

La nuova puntata del dating show di Canale 5 inizia con l’esterna tra Giuseppe e Rosanna. Il cavaliere ha provato a sedurre la dama, ammettendo di aver provato con lei sensazioni molto forti, più che con Sabrina Zago, per poi tornare a tirare in ballo Tina Cipollari in modo ironico. L’opinionista che è particolarmente infastidita oggi - e come non capirla, dato che anche noi lo siamo ogni volta che il cavaliere appare in video - non ha peli sulla lingua e invita Giuseppe a non parlare più di lei, neppure per scherzo. Rosanna ha ammesso di essersi trovata bene con Giuseppe ma Gianni Sperti fa notare che lei dovrebbe evitarlo anche solo per come tratta la donne.

Noi abbiamo un elenco infinito di motivi validi per cui evitarlo, ma evitiamo per mancanza di spazio. Sabrina non ci è rimasta particolarmente bene scoprendo che Giuseppe ha detto quella frase in esterna, e parla dell’accaduto come Maria Dolores durante una scena drammatica di una soap argentina. Sabrina basta, ti preghiamo, svegliati. Dieci minuti di applausi per Fabio che prende parola per dire: “Volevo dire a Rosanna che ha detto che sono poco competitivo. Io non competo mai con le categorie inferiori”. È stato il momento migliore della puntata, grazie Fabio.

Nel frattempo, Sabrina è uscita con Emanuele che si è rivelato un vero gentiluomo ma non è scattata la scintilla. Giustamente, una brava persona, perché frequentarla. Concludiamo il terzetto del trono over con Cristina, uscita a cena con Guido, il quale la mattina dopo tuttavia ha fatto colazione con Sabrina per la quale sembra propendere. Continuiamo con il trono over con Damiano, uscito a cena con una nuova dama del parterre femminile, Flavia. Dopo la serata i due hanno trash orso la serata insieme nella sua camera, ma lei assicura che hanno solo dormito. Ma chi ci crede? Nessuno, sicuramente non Tina e Gianni, che iniziano a prendere di mira il cavaliere, che per un momento sta totalmente per sbroccare nei confronti dell’opinionista. Certo il cavaliere non si aiuta, dato che afferma di essere sincero e di non uscire mai di casa, mentre le dame del parterre sono in possesso di informazioni totalmente differenti e lo polverizzano. Insomma, tutti pensano che Damiano e Flavia si conoscono, ed effettivamente lo pensiamo anche noi.

Uomini e Donne, Gianmarco continua a correre dietro a Cristina

Passiamo al trono classico con Gianmarco Steri e quello che è successo dietro le quinte dopo che Cristina Ferrara se ne è andata in lacrime, a causa della discussione con il tronista di Uomini e Donne. Ovviamente l’incontro non è andato bene, Cristina ha sfoderato una nuova arma nel suo perfetto copione della corteggiatrice, ovvero ignorare il tronista quando cerca di fare pace per farlo impazzire e continuare a pensare solo a lei. Geniale ragazza, nulla da dire. Ed ecco infatti che Steri è nero in studio, e ammette di non stare per nulla tranquillo, chiedendo a Cristina di mostrare il proprio interesse.

Il segreto per conquistare un tronista? Fargli credere che l’interesse non sia così tanto, soprattutto quando si avvicina la scelta, e lui vuole a tutti i costi un sì. Insomma, la querelle continua con l’intervento delle altre corteggiatrici, ma è di una noia eclatante. Gianmarco non è più un tronista ma ufficialmente un corteggiatore di Cristina!

