Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cristina Ferrara si prende la scena!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 28 aprile 2025 su Canale 5, Cristina Ferrara monopolizza la puntata con la minaccia di abbandonare il trono di Gianmarco Steri.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 29 aprile 2025 su Canale 5, Gemma Galgani combatte contro l'evidenza per continuare a frequentare Arcangelo, che sembra nettamente più interessato a Marina. Poi Gianmarco Steri va a riprendere Nadia Di Diodato, e si scontra con Cristina Ferrara che se ne vuole andare. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gemma Galgani senza speranze

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il nuovo problema di cuore di Gemma Galgani che si chiama Arcangelo. Il cavaliere ha colpito immediatamente la dama torinese, che come sappiamo ha i tempi di innamoramento di una quindicenne in piena tempesta ormonale, per poi deluderla rivelando di voler conoscere meglio anche Marina. E proprio con la dama si riversa tutta l’insoddisfazione di Gemma che cade nel tranello di non prendersela con Arcangelo, bensì con la rivale rea semplicemente di star continuando a conoscere un uomo che le piace.

Comunque, vedendo le esterne con entrambe è chiaro che Arcangelo è preso da Marina, e alla fine lo ha detto anche lui messo sotto torchio dagli opinionisti. Comunque, il siparietto si chiude con Arcangelo che balla con Marina dopo che un provocatorio Giuseppe gli ha intimato di portare rispetto per lui, e Gemma delusa. Ma, nonostante la delusione cocente, la dama non rinuncia a uscire la sera stessa con il cavaliere, pur scoprendo che lui aveva proposto una cena anche alla rivale. Insomma, Gemma è senza speranze.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara show

Passiamo al trono classico (finalmente) con Gianmarco Steri fuggito a riprendere Nadia Di Diodato. I due si sono incontrati e scontrati con toni pacifici, mentre lei teneva il muso puntando i piedi a terra: una tecnica che, a quanto pare, funziona con il tronista romano. Nadia è tornata in studio e per una che torna ce ne è sempre un’altra che se ne va, e in questo caso e Cristina Ferrara. Viene mostrata la loro esterna di chiarimento durante la quale la corteggiatrice, come la migliore studentessa pentita che vuole dimostrare di aver studiato quando non sa nulla, si presenta senza trucco per rimproverare Gianmarco e il suo poco tatto nei suoi confronti. Cristina ma possibile non hai capito che sei quella che gli piace di più?

Comunque, Cristina poi entra sul piede di guerra con anfibi alla moda abbinati, annunciano di aver perso fiducia in lui e che se ne va, dal momento che non le piace più. Quello che non passa mai, anno dopo anno, è l’incredibile incapacità delle corteggiatrici del trono classico di confrontarsi senza trasformare tutto in un pollaio, carico di insulti più o meno velati. Manca il commento di Gianni Sperti e Tina Cipollari che invitano Cristina a rimanere perché ha lottato contro tutti, ma infatti lei non se ne va ed è anche compiaciuta dalla situazione in maniera palese, cioè sono trenta minuti di tarantella infinita senza senso che potevamo risparmiarci.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.