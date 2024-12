Uomini e Donne, l'opinione della puntata: cosa vuole Martina da Gianmarco? Il corteggiatore allo stremo

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 18 dicembre 2024 su Canale 5, Gemma Galgani e Fabio hanno ormai chiuso per sempre e lui conosce nuove dame. Mentre Maurizio torna alla carica contro Gloria Nicoletti, la tronista Martina De Ioannon e il corteggiatore Gianmarco Steri rischiano di perdersi prima del previsto. Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Fabio dimentica Gemma Galgani: la reazione di lei stupisce

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sulla constatazione della fine della conoscenza tra Gemma Galgani e Fabio. La dama torinese assiste allo scambio tra il cavaliere, che fino a poche settimane fa ha detto di amarla, e la pasticcera Eleonora che sembra molto a suo agio in questa nuova conoscenza. Dopo qualche scaramuccia tra Eleonora e Gemma, che si è sentita ferita quando ha saputo che Fabio ha parlato con lei della rottura e si è mostrato triste per la fine della conoscenza, Fabio ha fatto entrare anche una nuova dama pronta a conoscerlo. Ida Linda è originaria dall’America come lui e tra loro - dopo aver ripetuto una settantina di volte Detroit con accento marcato per riconoscersi, neppure fosse un rito di accoppiamento a noi sconosciuto - sembra esserci una bella chimica. Fabio e Ida Linda si lanciano in un ballo scatenato al centro dello studio mentre Maria De Filippi interroga Gemma. La dama sembra aver superato decisamente il dispiacere ed essere anche lei pronta a nuove conoscenze e quindi ci chiediamo: questo grande amore e innamoramento decantato da entrambi, esattamente su che basi si reggeva? Forse sui cioccolatini ripieni a forma di funghetto che hanno reso piccanti qualche momento insieme.

Uomini e Donne, Maurizio basta: molla Gloria!

Capitolo penoso dedicato a Maurizio e Gloria Nicoletti, alla quale siamo vicini con la mente e il cuore visto che ha dovuto sopportare ancora una volta questo confronto non richiesto. A Maurizio non è andata giù che la dama abbia voluto chiudere nonostante tra loro non sia effettivamente successo qualcosa di grave, per cui allontanarsi. La dama ha cercato di spiegare con calma di non aver provato nulla di importante per lui ma Maurizio proprio non ha capito. Il cavaliere torna sui propri passi dopo aver parlato di “mani nel ben di Dio” facendo quasi passare Nicoletti alle mani per difendere il proprio onore, e inizia il nuovo discorso chiedendo finalmente scusa alla dama romana ma anche a Maria De Filippi e al pubblico di Uomini e Donne. Fin qui tutto bene peccato che il cavaliere non abbia poi saputo piacere. Ma proprio non ci arriva che a Gloria non piace? Quale altra parola potrebbe usare questa donna per farti comprendere, Maurizio, che pure fosse che ha toccato quello che ha toccato non le è piaciuto abbastanza da sopportare il tuo ego smisurato? Nella speranza che questa storia sia chiusa definitivamente, menzione speciale va a Bilal il nuovo corteggiatore di Gloria. Lui sembra uno di quei maestri di yoga nei villaggi turistici che fanno tornare insieme le coppie in crisi, e infatti si offre come traduttore tra Gloria e Maurizio come un’Olga qualsiasi, ma la tecnica sembra funzionare.

Uomini e Donne: Martina e Gianmarco ai ferri corti

La nuova puntata di Uomini e Donne si sposta poi sul trono classico con Martina De Ioannon e il duro confronto con Gianmarco Steri. I due si vedono per un’esterna dopo i dissapori in puntata e il romano non si trattiene, riuscendo a spiattellarle in faccia che è una viziata immatura con una calma e un linguaggio pertinente, che ci lascia commossi. Gianmarco è decisamente il nostro protetto della stagione e Martina non se lo merita, lui però è davvero preso e ha ammesso che, nonostante sia convinto che la tronista non sappia ancora quello che vuole e che sia sempre più confusa e poco rispettosa nei suoi confronti, non vuole eliminarsi. Pensare che Gianmarco ha trascorso il suo giorno libero dal lavoro a rivedere le esterne e le puntate per capire dove sta sbagliando e se ha fatto il cambiamento che Martina gli ha chiesto: se non è romantico questo! De Ioannon non apprezza ma non riesce a nascondere che Steri le piace parecchio, tanto che quando lui entra in studio dopo aver detto in puntata che probabilmente se ne sarebbe andato, lei ha un momento di cedimento che maschera senza troppo successo. Sarà Gianmarco la scelta di Martina? Noi speriamo il meglio per questo educato e pacato corteggiatore che per una volta non ha bisogno di sceneggiate per risultare dominante in studio.

