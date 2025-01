Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Ciro sceglie cattivi consiglieri, Martina si arrabbia con Maria De Filippi

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 17 gennaio 2025 su Canale 5, Martina de Ioannon se la prende con Maria De Filippi: ecco perché.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi venerdì 17 gennaio 2025 su Canale 5, Martina De Ioannon reagisce in modo inaspettato quando Gianni Sperti e Maria De Filippi mettono in dubbio l’ultima esterna organizzata da Ciro Solimeno. Mentre la tronista annuncia di essere vicina alla scelta su richiesta di Gianmarco Steri, Diego e Sabrina sono nuovamente ai ferri corti.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco sono una favola sulla neve!

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5 vede protagonista Martina De Ioannon e i suoi corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Con quest’ultimo, la tronista romana ha trascorso una giornata meravigliosa sulla neve ed è scattato un bacio a dir poco passionale, che ha portato i due a non riuscire a separarsi per oltre quaranta minuti. Martina quanto ti capiamo! Comunque, Gianmarco ha regalato alla tronista una collana e lei si è commossa e questa cosa, chi segue Uomini e Donne da anni lo sa, non è mai una cosa molto positiva a ridosso di una scelta. In studio sono tutti molto emozionati per questa esterna, almeno tutti tranne Ciro che invece è furioso. Ed è a questo punto che Maria De Filippi prende la parola e inizia ad interrogare il giovane partenopea sul perché ha scelto di fare l’esterna con Martina, pur sapendo grazie alle anticipazioni che sono circolate sul web quello che era successo con Gianmarco.

Così, Ciro si trova a dire di essere stato consigliato da alcuni amici che gli hanno detto di non ragionare con l’istinto per una volta, motivo per cui ha deciso di andare comunque in esterna con la romana. La spiegazione non convince soprattutto perché salta fuori che Ciro ha frequentato Michele Longobardi lontano dallo studio e si è pure incontrato con Mario Cusitore, essendo tutti di Napoli. Ma guarda il caso certe volte eh! Parte l’esterna e qui Gianni Sperti ha un’illuminazione: si tratta di una copia perfetta di quella organizzata lo scorso anno da Brando per Beatriz. Il corteggiatore si sente messo alle strette e si vede ma Maria interviene, dichiarando che non crede che lui abbia cattive intenzioni ma che voglia a tutti i costi battere Gianmarco, anche al costo da farsi consigliare da dubbie persone. Che poi: ma a chi verrebbe in mente di chiedere consiglio a quei due?

Uomini e Donne, Martina offesa con Maria De Filippi

Ma come ha reagito Martina De Ioannon alle accuse decisamente poco velate mosse contro di lui nello studio di Uomini e Donne? La tronista romana è apparsa molto nervosa ma non perché abbia messo in dubbio la sincerità di Ciro o della sua esterna con vista su Roma e a spiegarlo è Maria De Filippi. La presentatrice, ridendo, ammette che Martina è senza dubbio furiosa con lei perché ha tanto istinto di protezione verso i suoi due corteggiatori e non accetta che vengano messo in discussione, neppure dalla padrona di casa o da Gianni Sperti anche se le cose che sostengono sono più che ragionevoli. Mentre De Ioannon ha dichiarato di non voler baciare più nessuno dei suoi corteggiatori prima della scelta, ammettendo di essere molto vicina al momento tanto atteso anche per venire incontro a Ciro e Gianmarco che non ce la fanno più a stare in studio, tocca a Diego prendere posto al centro dello studio.

Il cavaliere e Sabrina si sono frequentanti moltissimo durante la pausa dalle registrazioni di Uomini e Donne ma il cavaliere ha poi deciso di continuare a sentire anche Cristina, e questo non è andato giù alla dama. Dopo un battibecco al centro dello studio che appare surreale dato che Sabrina non riesce ad esprime un concetto senza alludere ai loro incontri intimi che a quanto pare per lei hanno avuto altro significato, mentre Diego fa capire che i suddetti sono solo un modo per fare un giro di prova prima di firmare per impegnarsi. Alla fine, delusa e amareggiata forse perché non capisce che sta continuando a rischiare di finire in un immenso fosso, Sabrina rinuncia alla conoscenza di Diego e lui si butta su Cristina senza nessun rimorso.

