Uomini e Donne, l'opinione della puntata: bacio tra Gianmarco e Cristina, il Copione della corteggiatrice è perfetto

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 24 marzo 2025 su Canale 5, Giuseppe non perde occasione per tacere mentre Gloria Nicoletti asfalta Damiano Foti dopo il confronto con Morena Farfante. Gianmarco Steri, invece, la combina grossa questa volta. Ecco la nostra opinione sulla nuova puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Giuseppe e l’atteggiamento tossico che ha stufato tutti

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto di Sabrina Zago, uscita per un appuntamento con Sebastiano, nuovo cavaliere del parterre maschile del trono over che in realtà ha già preso parte al programma nel 2018. Ma la dama, come sempre, non riesce a finire un discorso che ecco che arriva Giuseppe con tutta la sua tossicità. Il cavaliere è certo che Sabrina stia facendo di tutto per farlo ingelosire, con quella convinzione che potrebbe avere solo un divo di Hollywood peccato che Hollywood non l’abbia mai vista neppure in cartolina. Giuseppe, demolito da Tina Cipollari nella scorsa puntata, insiste nel sottolineare anche le virgole riportare da Sabrina, accusandola anche di aver detto a Sebastiano le stesse cose dette a lui. Ne usciremo mai? A noi sembra di essere in un terribile loop spazio-temporale, degno di un film horror di categoria Z. Comunque, la conoscenza tra Sebastiano e Sabrina continua e speriamo che questa volta sia quella giusta, per allontanare la dama da Brad Pitt… ehm scusate, Giuseppe!

Uomini e Donne, Gloria da applausi: Damiano l’ha fatta grossa

Continuiamo con i protagonisti del trono over di Uomini e Donne e con un triangolo infuocato che potrebbe servirci del tè nel corso delle prossime puntate del programma. Damiano ha discusso con Morena ed è uscito una seconda volta con Gloria, con la quale c’è stato un bacio davvero molto appassionato. In studio, tuttavia, Damiano torna sempre a punzecchiare Morena, che è ancora furiosa ed è certa che il cavaliere l’abbia presa in giro. Monica Belucci è pronta a dare battaglia alla rivale, zittendola, ma è Damiano a fare il passo falso. Ora, bellissimo uomo, prestante, palesemente in studio per sponsorizzare la sua palestra insomma, tutto in regola… Ma non è il caso che parli per più di dieci parole di fila, altrimenti è abbastanza chiaro che il cavaliere si intreccia da solo in discorsi che lo incastrano e gli fanno fare una pessima figura. Comunque, velo pietoso steso anche questa volta e facendoci coraggio andiamo avanti, alla fine Damiano balla con Morena e qui abbiamo una delle chiuse più gloriose degli ultimi tempi, un moto di orgoglio della dama romana che asserisce: “Damiano ti vedo confuso, stai perdendo colpi. Mi sei calato. A me piace un uomo, sicuro, deciso, determinato e con le palle che gli fumano”. Fine.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri in difficoltà

Prosegue l’odierna puntata di Uomini e Donne con il trono di Gianmarco Steri, che noi vediamo sempre più in difficoltà, anche se non sulla scelta dei look: pazzesco con questo verde militare Gianmy! Comunque, il tronista corre a chiarire con Nadia Di Diodato che l’ha decisamente attaccato nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5, arrivando a criticare ferocemente la sua infatuazione fisica per Cristina Ferrara. I due non hanno chiarito un granché, Nadia si è fatta il piantino a favore di camera, Gianmarco si è sentito in colpa - perché anche se è palesemente confuso è comunque un buono - ed ecco che Maria De Filippi con tono funereo chiama la corteggiatrice a sedersi, dato che per tutti c’è una sorpresa. Gianmarco ha voluto un confronto anche con Cristina ed ecco che scatta finalmente il bacio, attentamente studiato dal copione della corteggiatrice alla quale vanno i nostri applausi perché sta davvero giocando bene le sue carte, nulla da dire a riguardo. E nel momento del bacio, a Nadia viene da piangere mentre Francesca con un sonoro "vaffa" lascia lo studio.

