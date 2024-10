Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alfred peggiora (incredibilmente) la sua figuraccia in Tv!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 23 ottobre 2024 su Canale 5, ospiti alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Alfred velo pietoso, Federica delude ancora Alfonso

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 23 ottobre 2024 su Canale 5, arrivano i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Alfred continua a fare solo pessime figure, gli consigliamo di tenersi molto lontano dalle telecamere con i suoi giochetti, mentre la tentatrice Sofia appare sinceramente colpita dall’epilogo amaro. Anna piange ancora per il suo ex, e questo non è mai un buon presagio.

Uomini e Donne, arrivano i protagonisti di Temptation Island

Oggi è proprio il giorno dedicato a Temptation Island, anche nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata in onda mercoledì 23 ottobre 2024, infatti, le coppie della nuova edizione appena conclusa si confrontano nello studio del dating show di Maria De Filippi. Iniziamo col botto con Alfred il pentito, che crea un disastro dopo l’altro e poi risponde col sorriso anche quando Sofia, dopo averlo sbugiardato davanti a tutta Italia, quasi piange per lui - sempre e rigorosamente con lacrime a secco, sia mai si smonti il make-up - facendo se possibile una figura ancora peggiore. Alfred, mio caro, è piuttosto chiaro quello che volevi da Sofia e questa volta Gianni Sperti ha ragione quando dice che lui voleva arrivare al “premio”. Lei con il cellulare alla mano, furiosa per aver prenotato un viaggio a New York che ora dovrà usare con una nuova fiamma. Ecco che entra in scena anche Anna, il classico esempio di come una donna non dovrebbe reagire al tradimento, ovvero prendendosela con l’amante invece che con l’uomo che le ha messo le corna.

Con la faccia addolorata, Annina bella prende posto al centro dello studio al fianco di Sofia che è totalmente lanciata nel voler massacrare Alfred, e continua a ribadire che è stata la tentatrice a non avere tatto, cercando conferme nel suo ex fidanzato come a voler ribadire che, nonostante tutto, lei è l’unica donna per lui. Insomma, il problema non è che lui la tradirebbe sempre e comunque con qualsiasi donna che gli potrebbe passargli accanto anche causalmente e dargli attenzioni, ma che Alfred non gli ha detto che è stato con Sofia anche intimamente. Lacrime amare per la siciliana ma qualcosa ci dice che la questione non è ancora conclusa, soprattutto perché Alfred tutto sembra tranne un uomo indipendente che sa stare da solo.

Uomini e Donne, Alfonso col cuore spezzato: non lo meritava

Passiamo a Federica e Alfonso, una relazione carica di sentimento per lui e morta e sepolta per la partenopea che palesemente ha preso una sbandata per il tentatore Stefano, ma non ha saputo neppure confessarlo al falò di confronto finale. Il momento magico infatti finisce con la frase “non ci lasceremo più” e invece… Si sono lasciati! Ammettiamolo, il giovane partenopeo inizialmente era andato sulle scatole un po’ a tutte, perché aveva mostrato il suo lato geloso e possessivo quasi al limite dell’ossessione.

Con il suo percorso, Alfonso si è riscattato e ha compreso i suoi errori, peccato che Federica avesse tutt’altre intenzioni. Vero è che la giovane fosse perfettamente giustificata nel voler cambiare aria dopo tutti quegli anni con lo stesso uomo, ma quando scopriamo che ha segretamente incontrato il tentatore Stefano e che punta al mondo della televisione, la situazione cambia. Federica entra in studio emozionata e affronta il suo ex, ammettendo che qualcosa che non andava nel loro rapporto c'era già da prima (sai che acuta osservazione), peccato che il partenopeo non ne fosse a conoscenza.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.