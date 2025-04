Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alessio Pilli Stella fa uno scivolone, l'eleganza non è di casa

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 22 aprile 2025 su Canale 5, Alessio Pilli Stella perde totalmente la calma contro Valentina.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 22 aprile 2025 su Canale 5, Sabrina Zago difende la sua conoscenza con Guido ma nessuno è persuaso, mentre Giovanni e Luana tornano al centro dello studio per discutere e scoppia una furiosa lite tra Alessio Pilli Stella e Valentina. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Sabrina e Guido non convincono

Dopo la lunga pausa Pasquale ricomincia l’appuntamento con Uomini e Donne con la nuova puntata, in onda su Canale 5. Iniziamo con una grande protagonista del trono over ovvero Sabrina Zago, che discute a centro dello studio con Guido infastidito dal fatto che la dama abbia ricevuto dei messaggi da Andrea durante la loro colazione insieme. Sabrina racconta di un momento di grande gelosia di Guido, redendo scettica Tina Cipollari che fa notare che è stato proprio il cavaliere ad incoraggiarla a conoscere Andrea, dimostrando così uno scarso interesse per lei. Senza dubbio Guido ha una flemma più unica che rara, a quest’ora concilia il nostro riposino quotidiano, quindi immaginiamo il brio di un appuntamento insieme a tarda notte. Sabrina comunque racconta di una grande attrazione fisica, che però non è ancora mai sbocciata perché entrambi si tengono molto e lui, sotto attacco, ci fa sapere che non è solito dare “zum zum” dopo la prima sera. Ma chi ci crede suvvia. Mentre Andrea prova ad inserirsi nella conversazione, fallendo miseramente, Sabrina ripropone a Guido di viversi lontano dalle telecamere ma lui sbianca, rimanendo incollato alla sua preziosa sedia. Comunque puntata dopo puntata, una cosa è certa: Sabrina non ne azzecca una!

Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella esplode contro Valentina

Passiamo ad un altro grande teatrante di Uomini e Donne, ovvero Giovanni che ha iniziato a nutrire dubbi nei confronti di Luana. Il cavaliere inizia il suo lungo discorso con il classico “sono complicato, non sono io, sei tu”, per poi parlare di obiettivi raggiunti, cercando di intortare tutti. Mentre Luana è scioccata e noi siamo scioccati dai suoi colpi di sole che sono un crimine contro l’umanità, il punto saliente della questione viene fatto emergere da Gianni Sperti: Giovanni, una volta che è andato a letto con una donna, si annoia e questo è davvero tremendo anche da confessare. Voce della verità, Maria De Filippi decide di aiutare Luana ad uscire da questo tunnel che sta distruggendo il suo orgoglio, ma la dama proprio non si aiuta. Oggi proprio Maria ci sta mettendo a dura prova e infatti ecco che a centro studia arriva Pierpaolo. Attenzione però al colpo di scena che ci fa cadere dalla sedia. Valentina ha lasciato il numero a Pierpaolo nonostante si stia frequentando con Alessio Pilli Stella.

E come mai avrà potuto reagire il nostro Bradley Cooper? Ovviamente malissimo, dato che per una volta è una donna che lo sta mettendo da parte e non è in centro studio a piangere per lui, strappandosi tutti i capelli. Alessio, che proprio di uomo elegante non ha nulla e ce lo conferma ancora una volta, sbraita furioso alzandosi dalla sedia e accusandola di essere complicata e di averlo preso in giro, preferendo metterlo da parte solo perché lui non parla mai di lei in puntata. E, in effetti, Valentina è proprio inviperita per il fatto che sembra che loro non stiano neppure uscendo, dato che in studio lui si intromette solo per parlare di Luana. Lo scontro si accende e ci chiediamo sempre di più come sia possibile trovare attraente un uomo così rabbioso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.