Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alessio Pilli Stella fa infuriare Maria De Filippi che non si contiene!

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 16 gennaio 2025 su Canale 5, Tina prende di mira un corteggiatore di Francesca Sorrentino, lei fa pace con tutti mentre Alessio Pilli Stella la combina grossa.

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, si apre sul confronto tra Gianluca, nuovo corteggiatore di Francesca Sorrentino, e Tina Cipollari che proprio non vuole dargli il beneficio del dubbio. Momenti di forte tensione per Alessio Pilli Stella, messo all’angolo da Maria De Filippi che lo ha attaccato per l’atteggiamento tenuto con la dama Francesca.

Uomini e Donne, chiarimenti e scontri nel Trono Classico

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dai protagonisti del trono classico. Francesca Sorrentino ha portato in esterna Gianluca, ex protagonista del Grande Fratello, sceso per corteggiarla e ha decisamente usato parole grosse nei suoi confronti davanti ad un attonito Gianmarco, che ormai ha perso le speranza di avere la tronista tutta per sé. Francesca, con tutta la calma del mondo, ha addirittura detto che questa è la prima volta che non ha sentito la presenza delle telecamere attorno a lei - e tutti ci chiediamo se le abbia sentite anche quando ha limonato Gianmarco senza problemi - ma tutte queste belle parole non servono a rabbonire Tina Cipollari. L’opinionista non perdona mai anche gli innocenti che ai suoi occhi sono colpivi condannati senza rimorso, ed ecco che Gianluca con i suoi stivaletti texani che per un momento ci hanno provocato un brivido (non di piacere) è la nuova preda eletta. Lui prova a difendersi, appoggiato anche da Maria De Filippi che fa notare che diverse persone in studio hanno fatto domanda più volte o potrebbero aver chiesto di partecipare ad altri casting, ma vanno giudicati per la singola esperienza. Considerando che è stata lei a scegliere i due ultimi tronisti, dubbi sulle sue percezioni ne iniziamo ad avere anche noi cara Queen. Comunque passiamo alle cose interessanti, ovvero Gianmarco Steri e Martina De Ioannon che ballano insieme al centro dello studio una bella bachata e fanno pace finalmente, anche se Ciro Solimeno non gradisce tutta questa vicinanza a centro studio.

Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella messo all’angolo

Se c’è qualcuno tra i protagonisti del trono over che vive questa esperienza a Uomini e Donne come quella di un nobile in cerca di moglie durante il ballo di inizio stagione, che Bridgerton levati, è senza dubbio Alessio Pilli Stella. Dopo aver consumato un appassionato rapporto fisico con Francesca, il cavaliere l’ha delusa molto ignorandola al centro dello studio per parlare e difendersi da Agnese, che ha preso le distanze dopo aver scoperto che la relazione con la rivale aveva fatto un ulteriore passo avanti. Francesca è scoppiata in lacrime e oggi abbiamo visto il dopo puntata tra loro, dove lei ha confessato di esserci rimasta male perché si sarebbe aspettato qualcosa di diverso dopo quanto accaduto tra loro, mentre Alessio si è giustificato dicendo che non lo avrebbe fatto se avesse capito il reale interesse della dama. In studio, Maria De Filippi prende subito la parola per difendere Francesca e mettere in guardia Alessio: si sta comportando malissimo con una donna che, se anche non innamorata, è molto vicina a provare sentimenti fortissimi per lei. Il cavaliere è esploso totalmente, con gli occhi fuori dalle orbite, pronto a dimostrare la sua innocenza con vocali alla mano - gran colpo di classe raccontare di aver preferito quelli alle chiamate per avere prove contro la donna con la quale è appena andata a letto - facendo veramente una pessima figura. Ora, lungi da noi pensare che anche il comportamento di Francesca sia normale dato che, se sai di provare qualcosa di così profondo, non puoi pretendere che un mero atto fisico diventi per forza un incontro da cuori solitari. Però è anche vero che Alessio ha sempre questo modo sgradevole di comportarsi da arbitro super partes nonostante sia lui una delle parti, insomma di tutto pur di non ammettere di aver sbagliato. Insomma, Alessio è lo sceriffo di Nullalandia, e ci stiamo davvero annoiando.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino fa pace con Francesco

Concludiamo la puntata di Uomini e Donne, tra una bachata e l’altra al centro dello studio, con Francesca Sorrentino in esterna con Francesco. Tra loro è andato tutto molto bene e, mentre noi sbadigliamo copiosamente, si scambiano regali e carinerie che questa volta lasciano Gianmarco abbastanza tranquillo: il corteggiatore avrà compreso che è inutile farsi il sangue amaro per una ragazza che lo è andato a riprendere asserendo di volerlo per i suoi grandi valori morali e non perché ne è attratta in modo passionale? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Nel frattempo, mentre anche Francesco e Gianmarco si scambiano parole comprensive dopo le discussioni delle ultime volte, ci chiediamo chi sia lo stilista del partenopeo che è sceso in studio con un look a dir poco sopra le righe che ci ha fatto rimporre anche il pranzo di Natale del 2006. Ultimo ma non ultimo, Fabio il nostro italo-americano preferito che è sorpreso quando Maria De Filippi lo chiama la centro dello studio, perché c’è una nuova dama scesa per conoscerlo.

