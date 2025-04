Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alessio Pilli Stella e Valentina, lo scontro che ci porta nel Pollaio

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 28 aprile 2025 su Canale 5, Alessio Pilli Stella e Valentina non se le mandano a dire, mentre Isabella rifila scuse assurde a Diego dopo un incontro intimo e Gloria Nicoletti smachera Fabio. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Alessio e Valentina, scontro infuocato

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Alessio Pilli Stella e Valentina, che più che un confronto sembra uno scontro al mercato del pesce di un qualche profondo rione dimenticato da Dio. Valentina raggiunge vocalizzi degni di Mariah Carey, e le cose che dice sarebbero pure giuste - sappiamo tutti quanto Alessio sia un egocentrico che ama essere nella ragione - ma esprime i concetti con talmente fervore da farci scoppiare il mal di testa. Alessio continua a sostenere di non aver mai preso in giro Valentina, arrivando anche a dire che è la dama che più di tutte lo ha preso durante la loro conoscenza, e continua a sostenere che lei è stata falsa. Mentre Maria De Filippi fa notare che Valentina sono settimane che si lamenta di lui e del suo scarso interesse pubblico, segnando un assist per la dama, la nostra Teresanna Pugliese Wanda be.

Passiamo a Gloria Nicoletti. Noi adoriamo la dama ma lei è palesemente l’amica del gruppo per raccontarti che ha comprato un nuovo vaso ti manda un audio di 5 minuti alle sei del mattino. Comunque, Gloria è uscita con Fabio e ha trovato cose che non le sono piaciute, al punto da voler chiudere con lui. Il cavaliere ha una dentatura talmente bianca che dobbiamo mettere gli occhiali da sole per guardarlo, ma la cosa peggiore è il racconto di Gloria che ci svela come il sedicente imprenditore abbia insistito sulla questione dei rimborsi spesa della redazione, per poi parlare di Cinzia in modo poco elegante. Battuta o meno, questo capitolo è chiuso e per noi va bene così.

Uomini e Donne, Gianmarco corre da Nadia

Si passa al trono classico, molto brevemente dato che Gianmarco Steri non fa in tempo a prendere posto al centro dello studio che corre a cercare Nadia Di Diodato. La corteggiatrice si è eliminata nel corso dell’ultima puntata dedicata al suo percorso ma lui non pensava che non si sarebbe presentato, e dunque è tempo di andare a riprenderla. Mentre Steri fugge dalla sua bella, Diego e Isabella prendono posto al centro dello studio. Noi adoriamo il cavaliere romano ma la battuta sull’incendio che ogni volta divampa in hotel con le dame che frequenta, ci ha stancato. E sembra non essere piaciuta neppure a Isabella, che aveva chiesto a Diego di non rivelare i dettagli intimi del loro incontro.

Isabella poi ha iniziato a parlare del possibile futuro con Diego, ammettendo di non gradire diverse cose della sua vita compreso l’ottimo rapporto con la ex moglie. Un’eresia su tutti i fronti che preferiamo non commentare. Nel frattempo, dopo che Diego ha accettato di tenere in studio una dama scesa per corteggiarlo e ha fatto bene, Cosimo Dadorante torna in studio con un milione di uova di Pasqua che Tina Cipollari distribuisce al parterre e al pubblico. Un siparietto inutile ma migliore delle scuse di Isabella per piantare in asso Diego, diciamolo.

