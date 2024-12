Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alessio e Mario eliminati, Maria De Filippi: "Ce ne faremo una ragione" (VIDEO)

News VIP

Oggi, è andata in onda su Canale5, una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo le segnalazioni giunte su Alessio Pecorelli e Mario Cusitore, il tronista è stato smascherato e con l'addio delle corteggiatrici Maria De Filippi lo ha invitato a lasciare il programma. Con lui è andato via anche Mario Cusitore!

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con lo smascheramento di Alessio Pecorelli e Mario Cusitore: il tronista e il cavaliere del trono over sono messi alla gogna, dato che la redazione ha scoperto le bugie dette e la furia di Maria De Filippi si abbatte su entrambi, costringendoli a una vera e propria fuga dal dating show di Canale 5.

Dopo le segnalazioni giunte sul tronista Alessio Pecorelli, le sue quattro corteggiatrici hanno chiesto spiegazioni: come mostrato nel dopo puntata, Alessio è stato raggiunto nel dietro le quinte dalle ragazze e da Gianni Sperti per analizzare nel dettaglio i video e le foto che ritraevano il tronista in diversi locali e in compagnia di una misteriosa ragazza e anche di Mario Cusitore. Nonostante Alessio si sia discolpato, è evidente che ha violato il regolamento e persino un membro della redazione è intervenuto adirato accusando il tronista di aver mentito, poiché non gli ha comunicato i suoi reali spostamenti nel corso di una serata.

In studio, le 4 corteggiatrici scendono pronte a linciare il tronista e, infatti, Genny si fa portavoce del pensiero comune e demolisce Alessio, dicendogli che ha perso ogni credibilità e che la sua mancanza di impegno doveva essere dovuta al fatto che avesse una frequentazione all'esterno. Anche le altre corteggiatrici procedono a dire la loro e Alessio prova a giustificarsi dicendo che è reduce da un anno difficile. Le sue parole alimentano il fuoco e anche Gianni gli ricorda che, al di là della segnalazione su una possibile ragazza con cui si sentirebbe così, ha mancato di rispetto alla redazione e al programma. La demolizione del tronista prosegue anche con Maria De Filippi che afferma che la redazione non può più garantire la linearità del comportamento del tronista e che la scelta sta alle corteggiatrici.

Dato che in uno dei video compariva anche Mario Cusitore, anche il cavaliere del trono over viene tirato in ballo: Maria De Filippi cita un'uscita dei due insieme, ma entrambi le dicono che è di 15 giorni prima...peccato che poi ci sia stata anche un'altra uscita tra loro e che entrambi facciano finta di nulla. Dato che le corteggiatrici sono andate via, la conduttrice fa notare all' oramai ex tronista che è arrivato il momento di andar via e che preferisce non infierire ulteriormente su di lui, dato che non ha perso ogni credibilità. Oltre ad Alessio si alza anche Mario che viene salutato in maniera molto fredda da Maria De Filippi: "Ce la faremo a reggere quest'altra botta?" dice ironica la conduttrice dopo che il cavaliere si è allontanato dallo studio - "io penso di sì" conclude poi senza battere ciglio. Standing ovation. E aggiungiamo che nessuno riuscirà mai a raggiungere le vette che fece toccare al programma il caso Sara Affi Fella.

La puntata potrebbe anche concludersi con la cacciata dallo studio di Alessio e Mario, ma invece ci regala anche il Gemmadì, quasi che il Natale sia davvero arrivato in anticipo. In esterna la dama torinese e il suo cavaliere italo-canadese sembrano più innamorati che mai, tanto che Fabio le dice apertamente I love you e si scambia con lei diversi baci appassionati. Tuttavia, in studio, la dama viene prontamente attaccata dagli opinionisti, perché la reazione di Gemma alla dichiarazione d'amore di Fabio è stata meno "calorosa" di quello che ci si sarebbe aspettati da lei. Anche la conduttrice interviene e chiede alla dama se si sia innamorata del cavaliere, visto che Fabio ha ammesso di amare Gemma. Quest'ultima ammette di provare gli stessi sentimenti, ma non è così entusiasta come dovrebbe sembrare.

Spazio a Sabrina e a Diego che - a detta di entrambi - proseguono la loro conoscenza "andandoci piano" perché vorrebbero comprendere meglio cosa c'è tra loro e hanno entrambi bisogno di tempo. L'intervento di Tina che non è convinta delle parole della dama porta Sabrina a replicare infastidita che non sta usando nessuno dei due e che Gabriele è un capitolo chiuso.

La dama sta conoscendo anche Maurizio, che a sua volta sta frequentando anche Gloria. Il cavaliere avrebbe detto a quest'ultima che aveva intenzione di frequentare solo lei, ma a Sabrina aveva detto diversamente. Gloria rinfaccia al cavaliere una certa gelosia mostrata quando ha saputo che lei sarebbe uscita anche con Alessio e intende chiarire che non è ancora arrivata a un punto di interesse tale per Maurizio da dargli l'esclusiva.

