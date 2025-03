Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Agnese bacia Giovanni, la rovinosa caduta dell'immacolata dama

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 25 marzo 2025 su Canale 5, Agnese esce con Giovanni e scatta il bacio, Francesca smaschera il cavaliere senza pietà.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 25 marzo 2025 su Canale 5, torna Orlando per chiedere scusa a Gemma, poi capendo di non avere spazio di manovra si lancia su Lucia. Nel frattempo, Giuseppe corteggia Isabella ma la situazione si capovolge improvvisamente. Splendido intervento di Tina Cipollari che non si lascia l'occasione per rimettere al proprio posto la dama. Infine, colpo di scena: Agnese esce con Giovanni. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, la faccia tosta di Orlando: secondo atto

Nella nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5, fa il suo grande ritorno la faccia tosta di Orlando, il cavaliere romano cacciato dal programma dopo che Tina Cipollari lo ha smascherato. Il cavaliere ha una relazione da tempo, stando alle segnalazioni giunte alla verace opinionista, ma lui nega e ha ricontattato Gemma per messaggio pregandola di avere un confronto e parlando d’amore. Ottima mossa Orlando, ma questa volta sembra che dichiararsi innamorato non attecchisca con Gemma, dato che per lei manca la parte fondamentale: la passione. La dama torinese ha, infatti, ribadito di non esserci rimasta bene quando Orlando le ha detto di non essere attratto da lei, e ha ammesso di non sentire sincero il cavaliere e di trovare questo un vano tentativo di recuperare per restare nel programma. Che Gemma si sia svegliata finalmente dal torpore che ogni volta le dà il suo romanticismo? Preghiamo tutti gli dei. Nel frattempo, Orlando rigira la frittata come uno chef stellato , appoggiato da Gianni Sperti che erano troppi giorni che ci regalava pensieri coerenti e coesi, infatti ci stavamo preoccupando. Il cavaliere punta nuovamente Lucia, la dama che gli aveva portato il caffè in camerino, ma lei non ci sta e lo accompagna alla porta con eleganza.

Uomini e Donne: Giuseppe conteso da più dame!

Quanto è mainstream portare una donna ad un primo appuntamento al Giancolo con un po’ di spumante comprato al discount, se abiti a Roma? Ce lo spiega Giuseppe, il nostro Brad Pitt della Capitale che ha corteggiato Isabella con questo incontro a suon di musica da discoteca e balli improvvisati. Il nostro pensiero va ai passanti che si saranno sentiti in imbarazzo per loro, cercando di capire cosa stesse accadendo. Torniamo nello studio di Uomini e Donne con i due protagonisti del trono over e scopriamo che Cristina ha scritto a Giuseppe per fargli una battuta. Cristina… Possibile che sei sempre in mezzo a tutte le dinamiche? Incredibile, svelaci il tuo segreto. Arriva poi Marina, che elemosina una conoscenza più approfondita con Giuseppe, e noi siamo increduli, ci chiediamo perché, quale dote segreta nasconde il cavaliere per attirare tutte queste donne. Nel frattempo, scopriamo che Isabella è uscita con un altro cavaliere dopo l’appuntamento con Giuseppe, ovvero con Emanuele, che finisce nel mirino del cavaliere romano il quale a sua volta viene zittito da Isabella che ammette di trovarlo simpatico. E sappiamo che simpatico è universalmente riconosciuto come termine per dire che una persona non ci piace senza volerla offendere. Vista ls situazione, Giuseppe cerca di salvarsi in corner e dichiara che Isabella non gli interessa poi tanto, soprattutto perché lei è uscita con un altro uomo.

Uomini e Donne, Tina VS Isabella poi Agnese sciocca tutti

Mentre racconta le sue sensazioni su Giuseppe, Isabella appare molto confusa e pronta a cambiare improvvisamente versione dei fatti e Tina Cipollari immediatamente l’attacca. Quando la dama le fa notare che dovrebbe preoccuparsi della sua relazione con Cosimo, dato che ancora non c’è stato neppure un bacio, l’opinionista risponde a fuoco ed è subito “Don’t compare youself to me” (e male per chi non ricorda questa citazione trash a livello stellare). Grazie Tina perché, anche in questa puntata, ci hai servito un tè bollente! Torniamo a Isabella che è certa che Giuseppe sia geloso di lei, perché non vuole che esca con altri mentre lui pensa di poter uscire con altre donne indisturbato. Poi il colpo di scena finale di questa puntata di Uomini e Donne. Dopo aver tanto predicato bene, ecco che suor Agnese ha commesso un passo falso ed è uscita nuovamente con Giovanni. E noi già dall'inquadratura della professoressa che racconta le sue sensazioni sul cavaliere partenopeo, notiamo Francesca pronta a replicare le Idi di Marzo al primo segnale. Ed ecco che, infatti, appena le viene data la parola, Francesca fa sapere che poche ore prima di baciare appassionatamente Agnese, Giovanni le mandava chat con foto sexy. Che Queen!

