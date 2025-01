Uomini e Donne, l'opinione della puntata: agghiacciante Poesia per Mario Cusitore, Martina annuncia la scelta

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 22 gennaio 2025 su Canale 5, Mario Custiore riceve una dichiarazione in poesia piuttosto audace mentre Martina De Ioannon annuncia la scelta.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025 in onda su Canale 5, si apre con un colpo di scena molto atteso ovvero con la tronista Martina De Ioannon che annuncia ai suoi corteggiatori di essere pronta per la scelta. Mentre Claudia riceve nuovi corteggiatori dopo la rottura con Diego Tavani, iniziando a conoscere anche Giorgio, una nuova dama dedica una poesia decisamente sopra le righe a Mario Cusitore che rimane scioccato.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon annuncia la scelta

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con una richiesta speciale da parte di Gemma Galgani che fa un appello - abbiamo perso il conto ormai dopo già di dieci anni - agli uomini di tutta Italia affinché scenda a corteggiarla un uomo pronto ad innamorarsi di lei. Mentre Gemma aspetta e spera, anche Tina Cipollari coglie la palla al balzo e chiede anche lei che qualcuno venga a corteggiarla, ovviamente che questo qualcuno abbia un conto in banca degno di lei altrimenti non se ne parla. E come darle torto, di questi tempi meglio piangere di delusione a Dubai che in una casetta in campagna! Comunque la vera puntata inizia con un annuncio a sorpresa di Martina De Ioannon che, come promesso, conferma a Gianmarco Steri e Ciro Solimeno la sua intenzione di fare la scelta nella prossima registrazione.

Molta emozione generale per l’unico trono decente di questa stagione, come sempre il giro di preferenze dello studio ha la stessa abilità di predire la verità di una finta veggente che legge i tarocchi la parco giochi, ma comunque è chiaro che tutti sono felici per la giovane romana dal momento che Ciro e Gianmarco sono entrambi bravi ragazzi. Passiamo poi al trono over con Claudia D’Agostino e la sua conoscenza con Giorgio, conoscenza che sta avvenendo a pochissime settimane dalla chiusura di Diego Tavani che, a questo punto, aveva proprio ragione da vendere: a lei non è mai interessato più di tanto o si sarebbe presa almeno una pausa per riflettere!

Uomini e Donne, Mario Cusitore messo in imbarazzo

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Claudia D’Agostino annuncia di star conoscendo meglio Giorgio, un giovane cavaliere che ha una frequentazione anche con Prasanna. A noi dispiace, neppure troppo, ma veramente abbiamo difficoltà a comprendere i discorsi di Prasanna, che si gira e rigira su sé stessa senza far comprendere fino in fondo quello che vorrebbe dire, concludendo le frasi con un filo di voce e in modo tronco (che fastidio). In sintesi, leggendo il labiale, Prasanna non vuole fare la parte della donna disperata che aspetta le attenzioni di Giorgio che non arriveranno mai, dato che lui già le preferisce Claudia. Giorgio attento, la dama è affascinante ma il suo cuore non è facile da raggiungere e l’ha dimostrato con Diego!

Andiamo avanti con un momento di alta televisione che potrebbe competere con gli approfondimenti culturali e scientifici di Alberto Angela. No scherziamo, Alberto non ti offendere. Alla corte di Mario Cusitore - che noi scordiamo talvolta essere ancora in studio dato il suo silenzio e visto che viene nominato solo quando qualcuno trasgredisce il regolamento e lui è, guarda caso, sempre presente - arriva una dama pronta a conquistarlo a colpi di poesia. Esatto, avete letto bene, poesia. Può un uomo come Mario essere intenerito da una poesia dolce e delicata con rime discutibili che ci fanno accapponare la pelle? Certamente no e dopo questo momento agghiacciante, la dama torna a casa ma senza perdere il sorriso. Infine, Fabio e Elena si affrontano al centro dello studio per alcune dinamiche che non hanno convinto la dama. Ma chi è che ancora crede al cavaliere italo-americano? Speriamo nessuno. Fatto sta che Elena è una forza della natura, nostra nuova protetta indiscussa, dunque qualsiasi sia il punto della noiosa querelle ha ragione lei.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.