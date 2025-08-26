Uomini e Donne, l’ex tronista Leonardo Greco è un fiume in piena contro gli haters!

News VIP

Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, è stanco delle critiche sui social e replica così.

Ricordate Leonardo Greco? L’ex tronista di Uomini e Donne ha cambiato vita, abbandonato la vita televisiva, ma continua a ricevere critiche proprio per questa scelta. Infuriata, Leonardo si è sfogato contro gli haters.

Uomini e Donne, Leonardo Greco si sfoga sui social

Circa 16 anni fa, Leonardo Greco è stato protagonista di Uomini e Donne nel ruolo di tronista e il pubblico ha molto apprezzato il suo percorso nello studio del dating show di Maria De Filippi. Leonardo ha scelto Diletta Pagliano, con la quale è nato un sentimento molto forte davanti le telecamere che è continuato anche fuori. La love story, tuttavia, è naufragata e Leonardo ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo, scegliendo di intraprendere la carriera di agente immobiliare.

Su Instagram, dove conta oltre 100mila followers, Greco parla spesso del suo lavoro e traspare tutto il suo genuino entusiasmo per la professione che ha scelto di intraprendere negli ultimi anni. Tuttavia, come sempre, ci sono gli haters a cercare di miniare i suoi equilibri, con commenti cattivi e pungenti. Questa volta, dopo vari attacchi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di sfogarsi e replicare a tono.

“C’è ancora gente che mi chiede “ma tu sei il tronista di Uomini e Donne?”, si ragazzi sono stato tronista a Uomini e Donne 16 anni fa. C’è questa cultura italiana che se una persona ha partecipato ad un programma televisivo o è stato un personaggio televisivo non può fare altro. Ho ancora gente che commenta “ma guarda come ti sei ridotto”, “fai l’agente immobiliare”, “che tristezza”. Ragazzi io ne vado fierissimo di fare l’agente immobiliare perché lavoro per una società internazionale, americana, innovativa in tutta Italia”.

Ha spiegato Leonardo su Instagram, fiero del suo lavoro ma anche della scelta di non aver continuato a mostrarsi davanti le telecamere. L’ex tronista ha ammesso che il fatto di aver avuto visibilità in passato è una carta che sa giocare anche nel presente, ma non deve la sua notorietà nel settore al percorso in studio.

Uomini e Donne, lo sfogo di Leonardo Greco

Allontanatosi dalla televisione dopo essere stato tronista di Uomini e Donne, ormai ben sedici anni fa, Leonardo Greco è ad oggi un agente immobiliare affermato. Sono tanti i volti del dating show di Maria De Filippi che dopo hanno cambiato completamente vita, e Leonardo è tra questi e non potrebbe essere più fiero del suo lavoro.

Messo in discussione dagli haters, Greco ha dato una bella replica, spiegando che la noterà può essere usata con intelligenza anche in altri settori. Nel frattempo, nelle ultime ore, un altro ex tronista è finito al centro dei pettegolezzi. Si tratta di Salvatore Angelucci che ha una love story con Madalina Ghenea, nota e bellissima attrice e modella.

