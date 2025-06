Uomini e Donne, l'ex tronista Francesco Monte cambia vita con un lavoro particolarissimo!

News VIP

Dopo aver tentato la strada della musica, l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte cambia vita e inizia un lavoro davvero molto particolare.

Ricordate Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne? Lontano dall’Italia, ad Ibiza, il tarantino aveva provato a sfondare nel mondo della musica, ma ora ha cambiato nuovamente vita con un lavoro a dir poco particolare.

Uomini e Donne, Francesco Monte cambia vita

Tra i tronisti più popolari di Uomini e Donne c’è, senza dubbio, Francesco Monte. Il tarantino ha stregato tutti con i suoi occhi blu e il percorso, fatto di alti e bassi nel dating show di Maria De Filippi, con Teresanna Pugliese. La relazione, tuttavia, non è durata molto lontano dalle telecamere e, qualche anno più tardi, Monte ci ha riprovato con Cecilia Rodriguez. La loro favola d’amore, tuttavia, si è interrotta quando la sorella minore di Belen ha preso parte al Grande Fratello Vip, innamorandosi perdutamente di Ignazio Moser e mollando in diretta nazionale l’ex tronista.

Dopo una breve frequentazione con Giulia Salemi e Paola De Benedetto, Monte ha ritrovato la serenità al fianco della modella Isabella De Candia. Con lei si è trasferito a Ibiza alla ricerca di stabilità e ha intrapreso la nuova carriera da cantante con lo pseudonimo Kinari. Francesco ha creduto molto in questo progetto, ha pubblicato diverse canzoni alcune delle quali sono diventate anche popolari, ma poi ha mollato quando ha visto che non era la sua vera vocazione. Insomma, un nuovo progetto da cambiare e ora Monte stupisce tutti con un lavoro davvero particolare. Ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, il nuovo lavoro di Francesco Monte

Dopo aver preso parte a Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, Francesco Monte ha preferito distaccarsi dal mondo della televisione e così si è trasferito a Ibiza in cerca di nuova pace. La sua carriera da cantante, con lo pseudonimo Kinari, tuttavia non è decollata e ora l’ex tronista del dating show di Canale 5 ha cambiato nuovamente vita, inaugurando una nuova e insolita attività. Si tratta di un negozio, che ha inaugurato pochissimi giorni fa a Taranto, la sua città di origine, che vende le carte dei Pokemon, una moda sempre più popolare tra giovani e appassionati del settore nerd.

Alcune carte, considerate rare, valgono infatti tantissimo e dunque queste collezioni sono un vero e proprio business per chi commercia. Monte ha voluto creare un negozio che sia anche uno spazio di ritrovo per appassionati, che vende anche oggettistica oltre che le carte in questione. Cosa ne pensate di questa nuova attività? Nel frattempo, occhi puntati sulle nuove coppie del trono classico di questo anno, che sono sempre più innamorate.

