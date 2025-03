Uomini e Donne, l'ex tronista Francesca Sorrentino rivela di essersi sottoposta ad un intervento al naso

News VIP

Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne, si è sottoposta ad una rinoplastica. Ecco perché e la foto.

Francesca Sorrentino ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con una scelta frettolosa che l’ha portata a chiudere la conoscenza di Gianluca Costantino, pochi giorni dopo l’addio al programma di Maria De Filippi. L’ex tronista gode comunque dell’amore di tantissimi fan che si sono affezionati a lei e ha voluto svelare sui social di essersi sottoposta ad un intervento al naso. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino dopo il programma

Il percorso di Francesca Sorrentino nello studio di Uomini e Donne è stato costellato da tanti bassi e pochi alti, che hanno portato la tronista a decidere di lasciare il programma di Maria De Filippi, non prima di aver deciso di conoscere meglio Gianluca Costantino lontano dalle telecamere. Reduce dall’esperienza a Temptation Island e dalla relazione complicata con Manuel Maura, che le ha lasciato più di qualche cicatrice, Francesca sperava di trovare l’amore nel dating show di Canale 5, ma la sua ricerca non ha portato a un buon risultato. Concluso il trono, infatti, Francesca e Gianluca si sono conosciuti per poco più di due settimane prima che lei capisse di non essere abbastanza interessata per continuare.

Ora, Francesca si sta concentrando sulle sue amicizie, come quella con l’ex collega Martina De Ioannon che continua anche oggi tra serate insieme e cene divertenti, e ha confidato sui social proprio recentemente di non aver paura della solitudine, grazie a questi rapporti speciali. Sempre su Instagram, Francesca ha voluto aggiornare i fan anche su un intervento al quale si è sottoposta recentemente, così da non lasciare spazio alle critiche. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, intervento al naso per Francesca Sorrentino

Dopo aver lasciato Uomini e Donne senza trovare l’amore nel quale sperava tanto, Francesca Sorrentino si sta dedicando alla sua vita e alle sue amicizie, divertendosi nei locali notturni ma anche trascorrendo del tempo di qualità a casa e viaggiando. L’ex tronista di Uomini e Donne, tuttavia, è scomparsa da qualche giorno o meglio, è attiva sui social ma non si è mai mostrata in volto, e ha voluto spiegare perché rivelandosi di essersi sottoposta ad una rinoplastica.

“Ho fatto una rinosettoplastica funzionale. Sapevo di dover fare questo intervento da tempo per risolvere in primis problemi funzionali legati alla respirazione e ne ho approfittato di questo periodo di calma prima di riprendere il mio lavoro. A oggi sono passati 10 giorni circa dall’intervento, sono stata brava a nasconderlo sui social, ma comunque si sarebbe visto, perciò ho deciso di condividere con voi anche questo. Ps: se avete qualche consiglio/raccomandazione da darmi sul post intervento sono qui che vi aspetto”.

Francesca ha mostrato la sua foto dopo l’intervento, chiedendo anche consiglio alle fan che ci sono già passate, ma non sono mancate critiche. Come nel caso di Sonia Lorenzin, presa di mira per il suo cambiamento estetico, c’è chi ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di aver voluto già cambiare il suo volto seguendo la moda del momento. In realtà, come spiega Sorrentino, questo è un intervento di salute per permetterle di respirare meglio.

