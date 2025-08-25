TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, l'ex tronista Cristian Gallella ritrova l'amore: ecco chi è la Fidanzata
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, l'ex tronista Cristian Gallella ritrova l'amore: ecco chi è la Fidanzata

Irene Sangermano

Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne, ritrova l'amore dopo la fine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto.

Uomini e Donne, l'ex tronista Cristian Gallella ritrova l'amore: ecco chi è la Fidanzata

I fan di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Cristian Gallella uno dei tronisti più amati nella storia del programma di Maria De Filippi. Dopo aver lasciato il dating show di Canale 5 con Tara Gabrieletto ed essersi separato da lei qualche anno dopo, Cristian ha una nuova compagna. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristian Gallella ritrova l’amore

Tra i tornisti di Uomini e Donne che hanno fatto la storia del programma di Maria De Filippi c’è, senza dubbio, Cristian Gallella. Il suo percorso con Tara Gabrieletto ha fatto sognare gli spettatori, i colpi di scena non sono mancati, così come le discussioni e le esterne romantiche, fino alla scelta senza preavviso che ha scatenato completamente il pubblico. Cristina ha poi preso parte a Temptation Island con Tara, e anche qui la coppia non si è risparmiata, ed è arrivata poi la proposta di nozze e il matrimonio.

Purtroppo, nonostante i bei presupposti, la relazione non è durata, conclusa tra un mare di polemiche e così la coppia si è separata. Cristian, che ad oggi fa un mestiere insospettabile, si è poi fidanzato con la giornalista sportiva Sofia Oranges, fino a febbraio 2024 quando la coppia si è detta addio. Questa. Volta, tuttavia, in modo molto pacifico e maturo, tanto che Cristian ha speso bellissime parole per lei, ringraziandola in particolare per averlo spinto a ricucire i rapporti con la sua famiglia, alla quale ad oggi è molto unito. Dunque, Gallella è tornato ancora una volta single, o almeno così sembrava fino a poche ore fa, quando l’ex tronista ha confermato di avere una nuova relazione.

Uomini e Donne, il nuovo amore di Cristian Gallella

Dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto, conosciuta proprio nello studio di Uomini e Donne, Cristian Gallella ha intrecciato una bellissima love story con la giornalista sportiva Sofia Oranges. Nonostante siano rimasti in buoni rapporti e non ci sia stato qualcosa di grave tra loro, la relazione si è esaurita e così nel febbraio del 2024, Cristian è tornato single. Ad oggi, tuttavia, c’è una nuova donna a far battere il cuore dell’ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Si tratta di Federica Ficara, fondatrice di una ditta di traslochi, calabrese di origine come Cristina, e laureata in Marketing and Business Communication. Mentre Cristian ufficializza la relazione con una Ig Stories creata proprio da Federica durante la loro vacanza estiva, anche Tara ha fatto sapere di essersi legata nuovamente a qualcuno, uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo bensì il titolare di una pizzeria d’asporto di nome Vincenzo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Il Paradiso delle Signore 26 agosto, in replica: Tancredi si fa avanti, vuole baciare Rosa!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 26 agosto, in replica: Tancredi si fa avanti, vuole baciare Rosa!
Amici, Gaia svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo poi confessa: "Maria De Filippi è stata la prima a..."
news VIP Amici, Gaia svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo poi confessa: "Maria De Filippi è stata la prima a..."
If you Love Anticipazioni 26 agosto 2025: Ates sbugiarda Leyla il giorno del loro matrimonio!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 26 agosto 2025: Ates sbugiarda Leyla il giorno del loro matrimonio!
Ballando con le Stelle, Beppe Convertini nel cast dei concorrenti: l'annuncio in un video con la madre
news VIP Ballando con le Stelle, Beppe Convertini nel cast dei concorrenti: l'annuncio in un video con la madre
"L’amore è cieco": la story di Fedez che sembra una frecciatina a Tronchetti Provera, il compagno di Chiara Ferragni
news VIP "L’amore è cieco": la story di Fedez che sembra una frecciatina a Tronchetti Provera, il compagno di Chiara Ferragni
Uomini e Donne, Barbara De Santi rompe il silenzio mentre Ruggero D’Andrea va a cena con un’altra
news VIP Uomini e Donne, Barbara De Santi rompe il silenzio mentre Ruggero D’Andrea va a cena con un’altra
Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice
news VIP Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice
Forbidden Fruit Anticipazioni 26 agosto 2025: Alihan respinto ancora, Ender escogita un altro piano!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 26 agosto 2025: Alihan respinto ancora, Ender escogita un altro piano!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV