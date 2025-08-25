Uomini e Donne, l'ex tronista Cristian Gallella ritrova l'amore: ecco chi è la Fidanzata

News VIP

Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne, ritrova l'amore dopo la fine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Cristian Gallella uno dei tronisti più amati nella storia del programma di Maria De Filippi. Dopo aver lasciato il dating show di Canale 5 con Tara Gabrieletto ed essersi separato da lei qualche anno dopo, Cristian ha una nuova compagna. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristian Gallella ritrova l’amore

Tra i tornisti di Uomini e Donne che hanno fatto la storia del programma di Maria De Filippi c’è, senza dubbio, Cristian Gallella. Il suo percorso con Tara Gabrieletto ha fatto sognare gli spettatori, i colpi di scena non sono mancati, così come le discussioni e le esterne romantiche, fino alla scelta senza preavviso che ha scatenato completamente il pubblico. Cristina ha poi preso parte a Temptation Island con Tara, e anche qui la coppia non si è risparmiata, ed è arrivata poi la proposta di nozze e il matrimonio.

Purtroppo, nonostante i bei presupposti, la relazione non è durata, conclusa tra un mare di polemiche e così la coppia si è separata. Cristian, che ad oggi fa un mestiere insospettabile, si è poi fidanzato con la giornalista sportiva Sofia Oranges, fino a febbraio 2024 quando la coppia si è detta addio. Questa. Volta, tuttavia, in modo molto pacifico e maturo, tanto che Cristian ha speso bellissime parole per lei, ringraziandola in particolare per averlo spinto a ricucire i rapporti con la sua famiglia, alla quale ad oggi è molto unito. Dunque, Gallella è tornato ancora una volta single, o almeno così sembrava fino a poche ore fa, quando l’ex tronista ha confermato di avere una nuova relazione.

Uomini e Donne, il nuovo amore di Cristian Gallella

Dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto, conosciuta proprio nello studio di Uomini e Donne, Cristian Gallella ha intrecciato una bellissima love story con la giornalista sportiva Sofia Oranges. Nonostante siano rimasti in buoni rapporti e non ci sia stato qualcosa di grave tra loro, la relazione si è esaurita e così nel febbraio del 2024, Cristian è tornato single. Ad oggi, tuttavia, c’è una nuova donna a far battere il cuore dell’ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Si tratta di Federica Ficara, fondatrice di una ditta di traslochi, calabrese di origine come Cristina, e laureata in Marketing and Business Communication. Mentre Cristian ufficializza la relazione con una Ig Stories creata proprio da Federica durante la loro vacanza estiva, anche Tara ha fatto sapere di essersi legata nuovamente a qualcuno, uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo bensì il titolare di una pizzeria d’asporto di nome Vincenzo.

