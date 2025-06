Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Nicolò Ferrari fidanzato con una nota Influencer internazionale

News VIP

Ricordate Nicolò Ferrari? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha cambiato vita e ora è fidanzato con una nota influencer da milioni di followers.

Ricordate Nicolò Ferrari? Il giovane ha preso parte a Uomini e Donne durante il trono di Nilufar Addati, che ha poi ritrovato anche a Temptation Island, per poi partire e allontanarsi dalla televisione italiana facendo fortuna in tanti programmi e reality show francesi. Pochi giorni fa, Nicolò ha ufficializzato la sua relazione con una nota influencer internazionale. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Nicolò Ferrari?

Nello studio di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari si è distinto per la sua educazione, eleganza e corteggiamento di altri tempi alla corte di Nilufar Addati. Il corteggiatore, tuttavia, non ha avuto la meglio contro Giordano Mazzocchi, che è stato la scelta della bella tronista. Nilufar e Nicolò si sono ritrovati, pochi mesi dopo, a Temptation Island e non sono mancate le tensioni visto che il loro percorso si era concluso da poco. Dopo queste esperienze televisive, iniziate in realtà con Riccanza lo show che lanciò tra gli altri anche Tommaso Zorzi, Ferrari ha deciso di partire per gli Stati Uniti e trasferirsi a Miami, dove ha partecipato a due reality show francesi, diventando un influencer molto amato in Francia.

Nel corso degli anni, Nicolò ha continuato a partecipare a vari programmi francesi, lanciandosi anche in una prova di sopravvivenza in Thailandia. L’ex corteggiatore aveva ammesso di trovarsi molto bene in Francia, dove giocava a suo favore il fatto che fosse italiano dandogli uno charme irresistibile. Nicolò ha poi lavorato duramente per rendere sempre più appetibile il suo profilo social e ha così iniziato ad essere notato su Instagram, dove ha stretto collaborazioni importanti con brand di rilievo.

Uomini e Donne, la nuova fidanzata di Nicolò Ferrari

In Francia, Nicolò Ferrari è rimasto anche per amore oltre che per il successo che ha riscosso sulla televisione francese, ben oltre quello che inizialmente lo ha travolto dopo la fine di Uomini e Donne e dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Ad oggi, influencer affermato, Nicolò ha trovato una nuova fidanzata e ha ufficializzato la relazione con Adixia, una famosa influencer e dj di origine belga-italo-coreata, classe 1992. Lei ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2023 con un reality show che è andato avanti per diverse stagioni, e su Instagram è molto conosciuta dato che conta oltre 2 milioni di followers.

Nicolò e Adixia fanno coppia fissa, e si sono mostrati insieme, molto innamorati e felici, in occasione del Festival del Film di Cannes, dove molti paparazzi si sono interessati a loro, essendo due volti importanti nella televisione francese. Cosa ne pensate? Nel frattempo anche un ex volto di Uomini e Donne ha iniziato una nuova frequentazione che non è passata inosservata: stiamo parlando di Salvatore Di Carlo con un volto noto di Temptation Island.

