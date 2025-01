Uomini e Donne, l'amica di Martina De Ioannon si scaglia contro Raul Dumitras dopo i commenti sulla Scelta

News VIP

Raul Dumitras commenta seccamente la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, interviene la cara amica della tronista romana. Ecco cosa ha scritto.

Martina De Ioannon è stata promossa a tronista di Uomini e Donne dopo la sua esperienza a Temptation Island e l’ex fidanzato Raul Dumitras è spesso intervenuto sulla questione. Anche in occasione della scelta della romana, l’ex protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha voluto lanciare una frecciatina alla quale ha elegantemente risposto, sui social, la migliore amica della tronista.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon sceglie Ciro Solimeno

Dopo essere stata tra le protagoniste della versione estiva di Temptation Island, che l’ha portata a lasciare il suo fidanzato Raul Dumitras e approfondire, lontano dalle telecamere, il rapporto con il tentatore Carlo Marini che tuttavia non è decollato, Martina De Ioannon è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. Se inizialmente il pubblico era molto scettico nei confronti della giovane romana, tutti hanno dovuto ricredersi dal momento che Martina ha trovato immediatamente due persone che l’hanno colpita e per i quali ha iniziato a provare qualcosa. Il percorso di Martina nel dating show di Canale 5, infatti, si è concentrato sulla conoscenza di Ciro Solimeno e Gianmarco Steri e lei è apparsa davvero molto divisa tra i due ragazzi, entrambi sinceri e sinceramente presi.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che Martina ha finalmente fatto la sua scelta, uscendo dal programma con Ciro. Mentre Gianmarco è stato promosso a tronista per volere di Maria De Filippi, ottenendo 3mila candidature per conoscerlo in un solo giorno, Raul è tornato su Instagram per commentare la scelta della sua ex fidanzata. Il romano ha fatto capire che si sarebbe aspettato questa decisione da parte di Martina, alludendo a vecchie querelle tra loro e lasciando un alone di dubbio sulla trasparenza della ragazza. È vero che anche con Gianmarco si era creato un rapporto molto bello e profondo, ma è innegabile che con Ciro ci sia una chimica speciale e dunque la scelta di Martina sembra proprio fatta con il cuore. A replicare alle insinuazioni di Raul ci ha pensato una delle migliori amiche della tronista, che ha tuonato sui social.

Uomini e Donne, l’amica di Martina contro Raul: cosa ha scritto

Mentre tutti hanno esultato per la scelta di cuore di Martina De Ioannon, che ha lasciato Uomini e Donne insieme a Ciro Solimeno, felici anche per l’opportunità concessa a Gianmarco Steri che è stato eletto nuovo tronista e ha già ricevuto un boom di richieste, Raul Dumitras ha commentato in modo sibillino mettendo quasi in dubbio la sincerità della sua ex fidanzata. Tra i due è finita malissimo dopo Temptation Island ed è chiaro che Raul non abbia più un’alta considerazione di Martina, soprattutto dopo il flirt che ha avuto con il tentatore Carlo Marini. In difesa della tronista arriva una delle sue migliori amiche che replica così su Instagram:

“Ti confermi per quello che sei e sei sempre stato. La mia migliore amica non ti ha mai risposto a tutte le frecciatine che mandi da giugno perché non ti considera. Ma io oggi invece voglio darti questa soddisfazione e dire di andare avanti con la tua vita e non paragonarti a nessuno di quei due ragazzi né Ciro né Gianmarco perché non lo sei e solo nel privato sappiamo i veri motivi”.

Una replica davvero forte quella dell’amica di Martina, che ha preso le sue parti pubblicamente e ha fatto intendere che sia successo qualcosa con Raul, dal momento che gli ha consigliato di non paragonarsi neppure per scherzo a due ragazzi sinceri ed educati come Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Cosa ne pensate di questo commento? Nel frattempo, Martina si gode le prime ore d’amore con la sua scelta e la coppia viene avvistata a Roma insieme, molto innamorata e serena.

