Uomini e Donne, Isabella svela chi le ha consigliato di chiedere 500 euro per una intervista

Isabella confessa: è lei la dama di Uomini e Donne che ha chiesto 500 euro per una intervista, ma il consiglio le è arrivato da un volto noto del dating show di Maria De Filippi.

Qualche settimana fa si è parlato di una misteriosa dama che avrebbe richiesto soldi per un’intervista con Lorenzo Pugnaloni. Quella dama si è autodenunciata ed è uscita allo scoperto. Si tratta di Isabella, protagonista del trono over di Uomini e Donne, che ha anche raccontato chi le ha suggerito di chiedere un compenso. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, è Isabella la dama che ha chiesto soldi per un’intervista

Dopo la fine della stagione televisiva di Uomini e Donne in molti si sono interessati ai protagonisti del trono over per avere loro commenti a caldo. Lorenzo Pugnaloni ha raccontato un fatto piuttosto spiacevole, mai accaduto prima, ovvero che una nota dama del parterre del trono over avrebbe chiesto una somma di denaro in cambio di una intervista, un compenso di 500 euro. Ma di chi si tratta? Dopo tante congetture finalmente la verità è venuta a galla, raccontata dalla diretta interessata a Opinionist Social. Si tratta di Isabella, la bionda dama grande antagonista di Tina Cipollari in questa stagione del programma di Canale 5, che ha raccontato di aver chiesto la somma di denaro perché consigliata da una persona dello show, non avendo idea di come funzionasse. Ma di chi si tratta? Di Cosimo Dadorante, recentemente insieme a Tina Cipollari per una fuga di shopping a Roma.

“Cosimo l’ho reputato sempre una persona molto intelligente e molto simpatica. Mi piace molto come tratta una donna e mi ha sempre incuriosito perché comunque è un personaggio particolare. L’ho sempre visto come un imprenditore capace di dare anche dei buoni consigli. Oggi non so come definirlo. Mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere vedermi (in amicizia ovviamente), che sarebbe venuto in Sicilia, ma non si è fatto più sentire.non vorrei che non volesse turbare Tina, ma postare tranquilla che Cosimo non è il mio tipo di uomo”.

Insomma, secondo Isabella sarebbe stato Cosimo a suggerirle di chiedere soldi in cambio di un’intervista, e a lei non sembrava un’idea cattiva dato che chi vive di gossip sfrutta la loro immagine per farsi un nome e fatturare al contempo. Non commentiamo oltre, piuttosto andiamo avanti e scopriamo cosa ha detto Isabella su Tina.

Uomini e Donne, Isabella punge Tina Cipollari

Nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, Isabella è stata al centro di diverse polemiche quasi tutte sollevate da Tina Cipollari che proprio non sopporta la bionda dama. Tutto è iniziato quando Isabella ha rifiutato Diego a causa del suo rapporto con l’ex moglie, una scelta che ha fatto storcere il naso al pubblico e infuriare la verace opinionista. Nello studio del dating show di Maria De Filippi sono volate parole pesanti e Isabella ha ammesso di aver provato anche a chiedere un confronto a Tina, che ha negato furiosamente.

“Tina durante il programma ha sempre provato gelosia nei miei confronti. Quando l’ho rincorsa dietro le quinte le avevo chiesto molto carinamente da donna a donna se volevamo parlarne davanti a un caffè fuori dal programma. Lei ha solo cominciato ad urlare dicendo che non voleva essere disturbata! Li ho capito che è solo gelosa… Anche se lei non lo ammetterà mai!”.

Insomma, secondo Isabella, Tina sarebbe gelosa di lei. L’opinionista, tuttavia, può stare serena perché la dama non prova nulla per Cosimo e non ha intenzione di mettersi in mezzo alla loro amicizia speciale. La dama, infatti, ha ammesso di trovare Diego il più bello del parterre.

