Uomini e Donne, intervista esclusiva a Veronica Ursida: ''Vittima di uno Stalker, ora torno in tv come Conduttrice''

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Veronica Ursida, si racconta tra il periodo segnato dalla presenza di uno stalker nella sua vita e i nuovi progetti lavorativi, che la vedranno nelle vesti di conduttrice come ha sempre sognato.

Lei è una delle storiche dame di Uomini e Donne più amate di sempre, e proprio grazie alla partecipazione al dating show di Canale 5 è riuscita ad arrivare al pubblico, continuando poi la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Veronica Ursida, che oggi si racconta in esclusiva a noi di Comingsoon.it, svelandoci qualche novità dal punto di vista professionale, i suoi sogni e progetti, parlando dell’amore e dell’amicizia ma anche di un momento molto difficile, che ha voluto raccontare per la prima volta pubblicamente ai nostri microfoni, segnato dalla presenta di uno stalker nella sua vita.

Uomini e Donne, intervista esclusiva a Veronica Ursida: ecco cosa pensa del trono di Tina Cipollari

Ciao Veronica come stai? Qualche novità nella tua vita?

Sto benissimo, sono rientrata ora da Sanremo e ho vissuto dei giorni molti intensi, pieni di tanti contatti, sono stata ospite di alcune trasmissioni dove ho parlato del mio futuro e dei miei progetti. Progetti in generale ci sono, purtroppo ma anche per fortuna, non posso dirlo perché sono top secret ma a breve ci saranno delle novità per me importanti.

Parliamo della tua amicizia con Aurora Tropea. Siete ancora in contatto e cosa pensi del suo percorso nel programma, concluso in maniera negativa e costellata da tanti attacchi?

Noi siamo due amiche che fanno due vite un po’ separate, l’affetto c’è e ci sentiamo spesso ma in maniera privata. Non per forza l’amicizia va sventolata ai quattro venti per farsi pubblicità, noi siamo differenti in questo. Io l’ho sempre difesa nel suo percorso a Uomini e Donne, ma un’amica quando l’altra sbaglia deve anche dirle la verità e spesso io l’ho fatto, alcune volte delle cose poteva risparmiarsele a mio avviso. Conosco lei e mi dispiace perché all’interno del programma non è uscita mai la vera Aurora, che è molto più accogliente e meno polemica.

In questo momento nella tua vita sei più concentrata sulla carriera o c’è spazio anche per l’amore?

Mi piacerebbe molto avere spazio per l’amore. Sono concentrata sulla mia carriera, ahimè perché non ho l’amore (ride ndr.). Non ho incontrato fino ad ora la persona che mi ha fatto innamorare, ormai è un anno che sono single, ma sono dell’idea che per stare insieme tu devi essere il mio più anziché il mio meno, e in questo periodo non l’ho trovato.

Stai seguendo questa edizione di Uomini e Donne?

Ho visto che c’è il trono di Gianmarco Steri, lo trovo molto carino e genuino, molto vero e mi piace molto. Anche lui è romano come me, e noi siamo genuini e quando parla lo percepisco bene. Del trono di Tina Cipollari… Pensavo fosse più divertente, devo dire la verità! L’idea mi piace tantissimo ma non puoi fare il trono chiedendo il 740, dopo tre puntate basta, mettiamo anche qualche altra cosa. Lei è super simpatica, è uno dei personaggi di Uomini e Donne che io preferisco da sempre, ma ha perso la sua freschezza e non mi sta piacendo, mi aspettavo di più dal suo trono.

Veronica poi ci rivela di non aver notato nessuno nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, svelandoci poi a sorpresa di aver conosciuto Mario Cusitore di persona per motivi lavorativi. Lui è uno dei cavalieri più chiacchierati dopo il trono di Ida Platano, le segnalazioni che l’hanno visto protagonista e il suo ritorno in studio. E cosa pensa di Mario? Ursida ha raccontato di reputarlo una persona carismatica anche all’esterno della trasmissione, ma qualcosa non l’ha convinta del tutto. Del resto a Uomini e Donne non potrebbe tornare in questo momento, perché sarebbe impossibile a causa del suo lavoro.

Uomini e Donne, Veronica Ursida racconta del suo Stalker: “Avevo paura”

Parlando sempre di televisione, c’è qualche programma tv che ti attira particolarmente o qualche ruolo che non hai ancora ricoperto e che ti piacerebbe ricoprire?

A me piacerebbe un programma fresco come Battiti Live, la musica per me è una parte importante della mia vita e lo sentirei molto affine a me. Se ti dovessi parlare di qualche reality, io farei il Grande Fratello ma sperando di non essere in una edizione come questa dove c’è il degrado. Mi piacerebbe un cast come quello con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, questo anno è davvero terribile. Shaila Gatta non mi piace, e neppure il fidanzato Lorenzo Spolverato! Con lui mi scontrerei dalla mattina alla sera, non mi piace il suo atteggiamento verbale, non mi piace neppure come ha trattato Shaila, ed è per questo che perdo la stima in lei perché si fa trattare in questa maniera.

Pur non potendo rivelare tutto riguardo i suoi progetti futuri, anticipandoci in esclusiva che si tratta di un ritorno alle origini per lei, un’occasione alla quale non aveva pensato e che invece le si è presentata e ha voluto cogliere, Veronica può svelarci invece il suo progetto più imminente. A breve andrà in onda, infatti, “Linea Azzurri” su Rai Italia e Rai Play, una trasmissione sportiva della quale ha condotto un’intera puntata con un’ospite paraolimpica, raccontando la sua vita e il suo percorso.

Questa è la seconda trasmissione che conduco negli ultimi sei mesi, è stata un’esperienza bellissima. È qualcosa che per me sta diventando molto importante, mi sto mettendo in gioco perché è la cosa che vorrei fare, ovvero la conduttrice.

Quando le chiediamo, invece, come è il suo rapporto con i fan e gli haters, Ursida decide di mettersi a nudo e darci una notizia che non ci saremmo mai aspettati, della quale può parlare ora con più trasparenza dal momento che sembra che l’emergenza sia finalmente rientrata dopo due anni di ansia e lotta. Uno stalker, un suo followers, le ha reso la vita "complicata" facendola vivere nella paura.

Io devo dire che ricevo molto affetto da parte dei fan, l’ho sempre ricevuto e senza questo non saremo neppure qui a parlare perché sarei una qualunque, poi ovviamente ci sono i leoni da tastiera che ti aggrediscono in modo forte, augurando la morte e la malattia. Purtroppo io ho avuto uno stalking da parte di una persona che prendeva foto mie, di mio figlio, faceva pagine… Era un follower ed è durato per un paio di anni. Mi perseguitava, me lo trovavo da tutte le parti, aveva trovato il mio numero di telefono e il mio indirizzo. È stata una cosa pesante e brutta, non ti nascondo che avevo paura. Questo è stato il momento più difficile per me da quando sono uscita da Uomini e Donne.

