Uomini e Donne, intervista esclusiva a Luca Salatino: 'Ho deciso di capire me stesso, ora sono pronto per il mio ristorante''

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, si racconta in esclusiva a noi di Comingsoon.it tra progetti, un percorso psicologico che lo ha portato ad una rinascita e a nuove consapevolezze e ricordi delle sue avventure in televisione.

Nel 2021, Luca Salatino approda nello studio di Uomini e Donne colpendo il pubblico con il suo percorso come corteggiatore dell’allora tronista Roberta Giusti, al punto da spingere Maria De Filippi a proporgli il trono più famoso della televisione italiana. Da qui per Luca, classe 1992 romano doc con la passione per il pugilato e la cucina, si aprono le porte del piccolo schermo e l’anno successivo lo ritroviamo al Grande Fratello Vip, ancora innamorato di Soraia Allam Ceruti ovvero la ragazza che lo ha conquistato nel dating show di Maria De Filippi.

Sono trascorsi anni dall’ultima apparizione televisiva di Luca Salatino, la sua relazione con Soraia è finita e ora lui è pronto per una nuova grande sfida, un ristorante che chiamerà Iolanda, come sua nonna. Ma non è tutto. Intervistato da noi di Comingsoon.it, l’ex tronista di Uomini e Donne rivela di aver intrapreso il percorso più importante di tutti per ritrovare sé stesso, un percorso psicologico che gli ha fatto scoprire luci e ombre della sua personalità e lo ha reso un uomo più strutturato, volto alla soluzione e meno spaventato dal problema. Ecco cosa ci ha raccontato.

Allora Luca iniziamo parlando di te oggi, del tuo progetto di aprire un ristorante che chiamerai Iolanda, degli alti e bassi che stai vivendo.

Superata la soglia dei 30 anni c’è un po’ quella "crisi di mezza età" che capita a tanti ragazzi, e ho deciso di capire bene me stesso. Ho iniziato un percorso psicologico da più di un anno e mezzo e questo mi ha aiutato molto a conoscere Luca. Prima ero molto fragile, anche quando ho fatto l’esperienza del Grande Fratello sono subentrare tante fratture e fragilità che non sapevo di avere. Ho deciso di capire me stesso, dedicare del tempo a me stesso e mettere Luca come priorità nel bene e nel male, ma non è sempre facile. Sono una persona molto più strutturata, sono molto più uomo e questo percorso mi ha fatto prendere la decisione di aprire il mio ristorante. Ho passato un periodo nel quale dovevo capire le priorità. Mi stavo perdendo dietro a cose effimere, come il social che è bello ma sotto devi avere una base solida. Da qui ho deciso di aprire il mio ristorante a Roma, sapevo che era un percorso che mi avrebbe portato a maturare e da ragazzo a diventare uomo. Hai a che fare tanti giorni con tante dinamiche e problematiche, prima mi disperavo e ora capisco che l’importante è capire trovare la soluzione, che esiste un equilibrio tra male e bene… Ovviamente si spera che sia più bene che male (ride ndr.)”.

Tornando invece all’esperienza di Uomini e Donne, come è il tuo bilancio a distanza di tempo?

Mentre me lo chiedi ho i brividi. Uomini e Donne vado sempre a vederlo ogni tanto, ma c’è stato un periodo che non riuscivo a vederlo perché sentivo la nostalgia. Con la redazione ho sempre un buon rapporto, non ho mai perso i contatti definitivamente. Per me Uomini e Donne sono ricordi ed emozioni bellissime, che faccio fatica a descrivere, non mi sono più emozionato con una ragazza come è successo lì. Io lo porto sempre nel cuore ogni giorno, veramente ogni giorno, il pensiero va lì in maniera positiva.

Passiamo alla fine della sua relazione con Soraia Allam Ceruti, una rottura discussa dai fan di Uomini e Donne, che Luca tuttavia ci commenta con eleganza, rivelando cosa lo ha ferito di più, per poi parlare del rapporto che ad oggi vorrebbe con una compagna di vita.

Io a differenza di Soraya non ho mai rilasciato dichiarazioni negative. Le relazioni possono terminare e io non ero una persona “sana” all’epoca, con questo non voglio dire che è stata colpa mia, ma ci sono rimasto male quando sono state rilasciate dichiarazioni negative su di me. Penso di essere un bravo ragazzo, poi le relazioni possono terminare in maniera burrascosa, ma con una persona ci hai sempre condiviso dei momenti, e questo mi è dispiaciuto. Preferisco rispettare una persona con la quale ho condiviso delle cose importanti. La persona che vorrei accanto, con tutti questi pazzi di oggi, vorrei che fosse sana. Da quando mi sono lasciato, sono uscito con diverse ragazze e ho trovato sempre problemi di comunicazioni. Io sono andato in analisi anche per capire dei lati di me che non mi piacevano quando mi legavo troppo ad una persona. Bisogna trovare una persona sana anche per uscirci una sera e farci una conversazione. Ad oggi sono concentrato per la prima volta nella mia vita su me stesso, poi a tutti farebbe piacere trovare una persona per condividere delle cose insieme. Mi manca condividere del tempo con una persona. Non faccio una colpa a chi si è avvicinato a me in quanto personaggio televisivo, non lo condanno questo perché la società non guarda la persona ma quello che hai fatto o che fai vedere in base ai social.

Uomini e Donne, Luca Salatino commenta la sua avventura al Grande Fratello Vip

Durante la chiacchierata con Luca Salatino, l’ex tronista di Uomini e Donne non ci ha nascosto di essere ancora molto legato al dating show di Maria De Filippi, che segue quando può con piacere perché gli ricorda un momento molto bello della sua vita. Lo chef ci rivela di conoscere personalmente l’attuale tronista in carica, Gianmarco Steri, abitando molto vicini a Roma, poi conclude: "Tra Nadia e Cristina per chi propendo? Cristina ha un modo di fare particolare… Diciamo Nadia, ma non disdegno Cristina”.

Torniamo poi alla sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, segnata da incomprensioni con Elenoire Ferruzzi, tanta voglia di farsi conoscere ma contemporaneamente l’insorgere delle prime fratture interne, che l’hanno portato a uscire senza guardarsi indietro. Certo, ad oggi, le cose sarebbero molto diverse…

Tante persone mi chiedono se mi sono pentito di essere uscito ma in quel momento ho sentito il bisogno di fare quella scelta. Sicuramente mi ha portato a guardare dentro me stesso e perché ero così fragile, questo poi ho capito che era frutto anche di una dipendenza affettiva. È andata come doveva, perché mi ha portato a scoprire me stesso e crescere come uomo. Sicuramente oggi farei un percorso diverso perché sono una persona molto più strutturata. Quindi… se mi chiamano io mi ci butto (ride ndr.). Se mi richiamassero, mi piacerebbe rifarlo con l’esperienza che ho ad oggi.

Parlando dell’ultima edizione del Grande Fratello che ha visto trionfare Jessica Morlacchi, Luca ha qualche perplessità da rivelare: “Non capisco perché nella nostra edizione ci hanno così tanto penalizzato. Era giusto prendere provvedimenti, ma quando fai i paragoni con le altre edizioni ti viene da chiedere perché queste scelte”.

Su Instagram, ad oggi, Luca conta 346mila followers ma il rapporto con il mondo dei social non è sempre stato idilliaco. Se inizialmente, infatti, lo chef amava condividere le sue ricette con passione e dedizione, nel tempo si è reso conto che il consenso delle persone era più importante di tutto il resto, una sensazione schiacciante. "Devi saper scendere il godersi la vita e vivere incollati a questi social, perché va bene usarlo ma è una cosa secondaria e non una priorità di vita, perché ti porta a distaccarti dalla realtà”, ha commentato Salatino.

Parlando, invece, della possibilità di condurre un programma di cucina tutto suo in Tv, Luca non ha nascosto il suo entusiasmo.

Subito! Mi piacerebbe riscoprire le tradizioni… Quello che sto facendo io nel mio ristorante, che riprende il nome di mia nonna. A te colpisce un piatto che mangiavi da piccola, e quindi si trona alla tradizione. Mi piacerebbe andare in giro nei quartieri popolari, raccontarne la storia, nelle città di tutta Italia. Questo mi piacerebbe.

Infine, l’ex tronista di Uomini e Donne è voluto tornare sul suo percorso interiore, una scelta che gli ha senza dubbio cambiato la vita e ha migliorato il suo approccio agli ostacoli, portandolo a scegliere di rischiare e aprire il suo ristorante nonostante la giovanissima età.

Io credo che tutto nasce dal caos, mi ero perso e non vivevo più per la mia essenza ma cercavo il consenso, avevo poca consapevolezza di quello che stavi facendo. Delle volte ti devi distaccare per capire chi sei e cosa stia facendo. Ad oggi sono molto più sereno, più leggero nonostante ho tanti pensieri, ma li gestisco in modo differente davanti a prima. Ho capito che in ogni giornata devo avere i miei obiettivi, con pause ovviamente, ma sono fondamentali per costruire un qualcosa di solido.

Ph: Diletta Orlandi (copertina) - Vendetta Mariotti (interna)