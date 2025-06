Uomini e Donne, intervista esclusiva a Gianmarco Meo: ''Francesca Sorrentino? Non era pronta, non è stato un trono semplice''

News VIP

Ecco la nostra intervista esclusiva a Gianmarco Meo, protagonista dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore parla di Francesca Sorrentino, dei suoi progetti e della sua vita dopo il programma.

“È un momento felice della mia vita, sto benissimo e mi sto dedicando soprattutto al lavoro e a me stesso”. Così esordisce Gianmarco Meo durante la nostra chiacchierata telefonica. Ex protagonista di Uomini e Donne, corteggiatore di Francesca Sorrentino ovvero uno dei troni più discussi dell’ultimo anno, Gianmarco ci racconta la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi alla quale, ci tiene a precisare, deve davvero molto.

Pronto per nuove avventure televisive qualora si presentasse un’occasione interessante, ma totalmente concentrato sui progetti lavorativi che sta portando avanti in questo ultimo anno, Gianmarco commenta l’epilogo burrascoso del trono di Francesca, poi svela se ha contattato nuovamente l’ex tronista a telecamere spente e se è ancora alla ricerca dell’amore.

Ecco la nostra intervista esclusiva a Gianmarco Meo, corteggiatore di Uomini e Donne che sogna di trasferirsi in Spagna, migliorare il suo inglese e, soprattutto, continuare ad arricchirsi interiormente e, perché no, anche con qualche nuova sfida davanti alle telecamere.

Uomini e Donne, Gianmarco Meo su Francesca Sorrentino: “Io sarei andato oltre”

Classe 2001, Gianmarco Meo si è distinto nello studio di Uomini e Donne durante il suo percorso come corteggiatore di Francesca Sorrentino. Il romano ha lasciato il dating show di Maria De Filippi con una grande delusione, tacciato di aver mentito durante il suo percorso non avendo rivelato di far parte di un’agenzia di moda, per poi vedere Francesca uscire dallo studio - sebbene poco convinta - con Gianluca Costantino. Ma come sta oggi Gianmarco e cosa fa dopo essere tornato alla sua routine? Durante una chiacchierata telefonica, l’ex corteggiatore del programma di Canale 5 ci racconta:

“È un momento felice della mia vita, sto benissimo e mi sto dedicando soprattutto al lavoro e a me stesso. Ho ripreso la mia routine, sono nel mondo della vendita delle macchine. Ho fondato circa un anno fa un’attività di famiglia, ovvero un BnB vicino Roma, poi io nasco come modello e sto continuando su quell’onda”.

Parlando, invece, del suo percorso a Uomini e Donne, Gianmarco ha svelato di aver trovato questa un’esperienza televisiva che rifarebbe volentieri, senza nasconderci che non direbbe di no al trono se gli fosse proposto dalla redazione.

“Uomini e Donne è stata un’esperienza televisiva bella che rifarei, sia da corteggiatore che da tronista, per trovare la persona più adatta a me. Ogni tanto sento la redazione, siamo rimasti in buoni rapporti. Devo tanto a loro. Fare un percorso di sei mesi comunque vuol dire che dietro c’è tanto lavoro, e a loro devo tanto. Ovviamente è bellissimo, provi sensazioni ed emozioni che fuori non provi. Mi è dispiaciuto come è andato per il finale, ma la vita continua”.

Eh già perché con Francesca Sorrentino non è finita nel migliore dei modi. In un attimo Gianmarco è stato accusato di non essere stato sincero con lei, avendole nascosto di far parte di un’agenzia, e la tronista ha deciso di mollare tutto in fretta e furia. Ma cosa pensa, ad oggi, Meo di quello che è successo?

"Io penso sempre che se una persona ti piace e vuoi andare oltre, lo fai anche con determinate situazioni come era successo tra di noi. Ad oggi, a mente fredda e lucida, ti dico che lei non era pronta ad una determinata scelta, forse era finita da troppo poco la sua storia precedente con l’ex ragazzo, e non si fidava. Soprattutto dopo aver visto determinate cose anche se non c’era nulla di male, nulla di finto. Io sarei andato oltre se volevo quella persona”.

Dunque ci sorge spontanea una domanda: perché non rivelarle immediatamente dell’agenzia dal momento che vedeva Francesca sempre più dubbiosa nei tuoi confronti?

“È stato un momento particolare. Io non sentivo l’agenzia di moda da settembre, al momento non mi sentivo di aver un’agenzia e mi sentivo libero. Ma anche fosse stato… In quell’ambito ce l’hanno tutti, tanto che lei stessa ha dichiarato di averla, quindi non vedo la cosa che poteva stupire e fare scalpore. È stata una scappatoia secondo me, io mi sarei comportato diversamente. Ho sempre dimostrato che tenevo a lei, che mi piaceva, l’ho sempre corteggiata. Sul finale ci sono stati questi disguidi… Lei ha scelto di fare altro e so che non è andata a buon fine. Ognuno vive la sua vita, io non l’ho più sentita quindi non so nulla di lei”.

Uomini e Donne, Gianmarco Meo: i nuovi progetti e la porta aperta al Grande Fratello

Insomma, Gianmarco ci ha confermato di non aver mai più sentito Francesca, neppure a telecamere spente. Stessa cosa vale per il suo “avversario” a Uomini e Donne, ovvero Gianluca Costantino. In generale, infatti, ci svela di non aver mai pensato ad un confronto con lui ma di non sentire neppure nessuno che fa parte del programma. E l’amore, invece? È ancora una priorità e come deve essere?

“Io ho fatto questa esperienza perché non ho provato mai quell’amore folle nella mia vita. Lei mi interessava e ci ho provato. Ad oggi sono proiettato sul lavoro e sui tanti progetti che vorrei realizzare. Se dovesse arrivare ben venga, ma non sono alla ricerca dell’amore. Mi piacerebbe vivere all’esterno, soprattutto in Spagna, e vorrei avviare un’altra attività ma sto valutando. Vorrei imparare bene l’inglese perché diciamo… (ride ndr) è una lingua mancante. Mi piacerebbe continuare anche nel mondo della moda, che è un mondo che mi affascina”.

Gianmarco ha le idee molto chiare, tanti bei progetti da portare avanti in modo concreto, ma confida che non gli dispiacerebbe fare una nuova esperienza formativa in televisione, un mondo che affascina e che può arricchire. Ma dove potremmo vederlo dunque?

“Sono stato contattato per fare qualche reality ma non ho accettato… Ti dico che, essendo una persona ambiziosa e determinata che cerca emozioni forti, ad oggi farei il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi ma anche il tronista a Uomini e Donne. Farei questi programmi perché ti portano a nuove esperienze di vita, come bagaglio personale. Io non vivo per la televisione, sono un ragazzo come tutti che prova esperienze ma se non arrivano ho i miei progetti”.

Infine, l’ex corteggiatore ha voluto parlare di come ha gestito le critiche ricevute alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, ma anche fare un ringraziamento speciale alle persone che hanno reso possibile questo percorso, dal momento che il finale rocambolesco che ha vissuto non gli ha permesso di fermarsi, e ringraziare sinceramente.

“Per quanto riguarda le critiche, io le accetto perché ci saranno sempre perché possono essere formative. Per quanto riguarda il programma dico che non è stato un trono semplice vissuto da dentro, ci sono delle difficoltà ma mi ha aiutato molto a crescere a livello caratteriale. Non sono riuscito a ringraziare Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, e avrei piacere di farlo. Volevo ringraziare anche Mida - che è stato in una delle nostre esterne - e mi ha fatto molto piacere, è un ragazzo umilissimo che ringrazio”.

