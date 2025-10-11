Uomini e Donne, infuocato botta e risposta tra Luana Nicchiniello e Giovanni Siciliano!

News VIP

Giovanni Siciliano e Luana Nicchiniello si scontrano sui social a colpi di risposte infuocate. Ecco cosa è successo tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne a maggio 2025, Luana Nicchiniello e Giovanni Siciliano si sono scontrati in studio dal momento che il cavaliere è apparso molto confuso nei confronti della dama, scaricata all’ultimo momento per Francesca Cruciani. A distanza di mesi continua il botta e risposta social.

Uomini e Donne, Luana e Giovanni: è ancora scontro

I fan di Uomini e Donne che seguono il programma giorno per giorno ricordano senza dubbio quello che è successo tra Luana Nicchiniello, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani nel corso delle ultime puntate andate in onda a maggio 2025. Giovanni stava frequentando Luana, la quale era molto presa da questo rapporto, ma nello stesso tempo ha ricominciato a contattare anche Francesca, asserendo di aver capito che lei era la donna giusta per lui. Cruciani inizialmente non ci ha creduto, così come tutto il pubblico dato che il cavaliere non era nuovo ad esternazioni del genere nei confronti di altre dame, tanto da tirargli una scarpa dietro per dispetto.

Alla fine, Francesca si è convinta e ha scelto di uscire dallo studio con Giovanni. La love story tra I protagonisti del trono over è andata avanti per tutta l’estate e sono ancora molto innamorati, tanto da condividere la quotidianità anche con i figli del cavaliere partenopeo. Luana, nel frattempo, si è detta pronta a tornare per corteggiare Federico Mastrostefano poi ha speso anche qualche parole sulla coppia, ammettendo di sperare che Giovanni non stia prendendo in giro Francesca. Giovanni, leggendo queste parole ha sbottato, e ha dato via ad un botta e risposta con la sua ex. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, botta e risposta tra Luana e Giovanni

Dopo aver letto l’intervista di Luana Nicchiniello, Giovanni Siciliano ha voluto replicare a tono difendendo la sua storia d’amore con Francesca Cruciani. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è molto innamorato e sta mettendo tutto sé stesso in questa relazione, dimostrando a tutti che si sbagliavano sul suo conto e che può essere un compagno fedele e leale.

“Ho visto l’intervista di Luana a Casa Lollo in cui ha parlato di noi e poi di me e di Francesca. Se ho scoperto che non sei il mio prototipo, cosa dobbiamo fare? Non sempre si viene scelti nella vita”.

Ha replicato Giovanni andando a punzecchiare Luana. Secondo il cavaliere, insomma, la dama sarebbe rimasta ferita dal fatto che l’ha piantata in asso per scegliere Francesca. Nicchiniello, tuttavia, non ha esitato e ha replicato a sua volta, ricordando che la sua scelta non è stata fatta con il cuore, dato che stava frequentando una persona all’esterno mentre era anche nel programma di Canale 5. Secondo Luana questa sarebbe stata una scelta strategica e non fatta con il cuore. Voi cosa ne pensate?

