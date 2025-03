Uomini e Donne, infiammate reazioni social al bacio di Gianmarco e Cristina: piovono critiche

News VIP

Il pubblico di Uomini e Donne si riversa sui social per commentare il bacio tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara e piovono critiche sul tronista.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, abbiamo assistito ad un’esterna di chiarimento tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, culminata con un bacio. La reazione del pubblico non si è fatta attendere ed è stata piuttosto esplosiva sui social, ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Gianmarco bacia Cristina: caos in studio

Gianmarco Steri continua il suo percorso come tronista di Uomini e Donne ha deciso di focalizzare la sua attenzione su tre corteggiatrici piuttosto diverse tra loro. Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato stanno conoscendo il romano, non senza qualche polemica e discussione nello studio del dating show di Maria De Filippi. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, Gianmarco ha baciato Cristina durante un’esterna di confronto fuori dagli studi. È palese, ma lo ha ammesso anche il tronista in prima persona, che Cristina è la ragazza che più di tutte lo coinvolge a livello fisico, anche se le sue rivali sono decisamente deluse da questa constatazione, giudicando la corteggiatrice una persona falsa e costruita, che sta manipolando Gianmarco senza nutrire per lui un reale interesse.

Dopo il bacio, Francesca si è alzata furiosa e ha lasciato lo studio mandando a quel paese Steri, offesa dal fatto che dopo il loro bacio non l’ha portata in esterna e abbia baciato un’altra. Nadia, invece, è rimasta nel parterre delle corteggiatrici con le lacrime agli occhi e ha ammesso di essere molto delusa da Gianmarco che, a parer suo, si sta lasciando incantare da Cristina ovvero il prototipo di ragazza che ha inizialmente confidato di non voler assolutamente al suo fianco. Ma le corteggiatrici del tronista non sono state le uniche ad aver avuto una forte reazione: sulla pagina social ufficiale di Uomini e Donne, infatti, gli utenti hanno espresso le loro perplessità senza tanti giri di parole.

Uomini e Donne, forti reazioni social al bacio di Gianmarco e Cristina

Lungi da noi essere in possesso della verità assoluto, è chiaro che Cristina Ferrara si è costruita un ottimo personaggio e un buon copione prima di approdare nello studio di Uomini e Donne alla corte di Gianmarco Steri. La corteggiatrice si comporta come una tronista, emulando alcuni storici esempi del programma mariano, incantandolo con il suo charme dato che è oggettivamente una ragazza bellissima, e puntando sulla chimica fisica che si è creata tra loro. Il pubblico di Uomini e Donne non ha una grande preferenza per questa corteggiatrice e dunque, dopo che in studio è stato mostrato il bacio con Gianmarco, sono fioccati tanti commenti negativi sulla pagina ufficiale social del programma di Canale 5.

“Lui una delusione, completamente sopravvalutato”, scrive un’utente seguita da un’altra che dà ragione a Francesca, “Io al posto di Francesca nemmeno tornerei e ciao ciao ma soprattutto tanti auguri”. Insomma, tanti commenti negativi per questo bacio, tra cui quelli di chi fa notare che sembra sempre lei essere la tronista e lui il corteggiatore in questa conoscenza, dato che è Steri a darle tutte le attenzioni e le sicurezze del caso. Ma non stiamo forse pretendendo troppo da un ragazzo di 28 anni? Del resto Gianmarco non può essere immune al fascino di una bella ragazza con Ferrara, e dunque il bacio è il passo ovvio di questo coinvolgimento fisico. Certo, se dovesse essere lei la scelta, possiamo solo augurarci che sia più trasparente e sincera di quello che appare in studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.