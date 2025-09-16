Uomini e Donne, indiscrezione bomba su Rosario Guglielmi: ''È gay, presto i suoi ex parleranno''

News VIP

Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne ma arriva una segnalazione shock sulla sua vita privata. È gay? Ecco i dettagli.

Neppure il tempo di essere nominato nuovo tronista di Uomini e Donne che Rosario Guglielmi è stato travolto dalle polemiche. Sull’ex protagonista di Temptation Island, infatti, arriva una segnalazione shock: Rosario è gay?

Uomini e Donne, Rosario accetta il trono

Durante la prima puntata di Temptation Island e poi… E Poi, lo speciale dedicato alle coppie dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, Rosario Guglielmi ha raccontato gli sviluppi della sua relazione con Lucia Ilardo dopo la fine del programma. La coppia è uscita insieme dal confronto finale, pronta a convivere, ma durante l’intervista con Bisciglia un mese dopo lui ha scoperto che Lucia ha visto di nascosto il tentatore Andrea. Rosario non ha potuto perdonare Lucia per questa bugia e, sommerso dai dubbi, l’ha lasciata per poi scoprire che lei è andata a letto anche con il tentatore Salvatore mentre a lui diceva di voler recuperare.

Lucia si è difesa, parlando di un momento di debolezza derivato anche dal fatto di aver compreso che Rosario non l’ha mai amata, ancora preso dalla fine della sua precedente relazione al punto da non voler neppure convivere con lei. Insomma, un intreccio in stile soap che ci ha tenuti con il fiato sospesa. Terminata l’intervista, la redazione ha proposto a Rosario il trono di Uomini e Donne e lui, dopo un iniziale tentennamento, ha accettato di essere il nuovo tronista di questa edizione del dating show di Maria De Filippi. Neppure il tempo di essere presentato ufficialmente in studio, tuttavia, che su Guglielmi arriva un’indiscrezione bomba.

Uomini e Donne, Rosario è gay?

Poche ore dopo la messa in onda della prima puntata dello speciale di Temptation Island arriva un’indiscrezione scioccante sul conto di Rosario Guglielmi che, tornato single dopo la fine della sua relazione con Lucia Ilardo, è stato nominato nuovo tronista di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato da Alessandro Rosica, infatti, Rosario sarebbe in realtà omosessuale e avrebbe inventato la relazione con Lucia solo per poter partecipare al programma e puntare a rimanere in tv.

"Una delle più grandi vergogne della tv. Per carità, bravissimo ragazzo, educato e dolce. Ma perché si sta prendendo in giro il pubblico? Rosario è gay e fa coppie fake con le donne pur di fare tv. Purtroppo il trono gay è stato cancellato, ma siccome è un pupillo di Maria De Filippi ha avuto quest'opportunità lo stesso[…] Non ci sono controlli e lasciano passare quello che vogliono loro. Da spettatore mi sento preso in giro. Presto parleranno i suoi ex, con cui sono in contatto”.

Questa la segnalazione shock sul conto di Rosario. Secondo l’esperto di gossip presto gli ex fidanzati del nuovo tronista parleranno per smascherarlo, ma sarà davvero così? Al momento lui non ha replicato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.