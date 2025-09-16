TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, indiscrezione bomba su Rosario Guglielmi: ''È gay, presto i suoi ex parleranno''
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, indiscrezione bomba su Rosario Guglielmi: ''È gay, presto i suoi ex parleranno''

Irene Sangermano

Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne ma arriva una segnalazione shock sulla sua vita privata. È gay? Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, indiscrezione bomba su Rosario Guglielmi: ''È gay, presto i suoi ex parleranno''

Neppure il tempo di essere nominato nuovo tronista di Uomini e Donne che Rosario Guglielmi è stato travolto dalle polemiche. Sull’ex protagonista di Temptation Island, infatti, arriva una segnalazione shock: Rosario è gay?

Uomini e Donne, Rosario accetta il trono

Durante la prima puntata di Temptation Island e poi… E Poi, lo speciale dedicato alle coppie dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, Rosario Guglielmi ha raccontato gli sviluppi della sua relazione con Lucia Ilardo dopo la fine del programma. La coppia è uscita insieme dal confronto finale, pronta a convivere, ma durante l’intervista con Bisciglia un mese dopo lui ha scoperto che Lucia ha visto di nascosto il tentatore Andrea. Rosario non ha potuto perdonare Lucia per questa bugia e, sommerso dai dubbi, l’ha lasciata per poi scoprire che lei è andata a letto anche con il tentatore Salvatore mentre a lui diceva di voler recuperare.

Lucia si è difesa, parlando di un momento di debolezza derivato anche dal fatto di aver compreso che Rosario non l’ha mai amata, ancora preso dalla fine della sua precedente relazione al punto da non voler neppure convivere con lei. Insomma, un intreccio in stile soap che ci ha tenuti con il fiato sospesa. Terminata l’intervista, la redazione ha proposto a Rosario il trono di Uomini e Donne e lui, dopo un iniziale tentennamento, ha accettato di essere il nuovo tronista di questa edizione del dating show di Maria De Filippi. Neppure il tempo di essere presentato ufficialmente in studio, tuttavia, che su Guglielmi arriva un’indiscrezione bomba.

Uomini e Donne, Rosario è gay?

Poche ore dopo la messa in onda della prima puntata dello speciale di Temptation Island arriva un’indiscrezione scioccante sul conto di Rosario Guglielmi che, tornato single dopo la fine della sua relazione con Lucia Ilardo, è stato nominato nuovo tronista di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato da Alessandro Rosica, infatti, Rosario sarebbe in realtà omosessuale e avrebbe inventato la relazione con Lucia solo per poter partecipare al programma e puntare a rimanere in tv.

"Una delle più grandi vergogne della tv. Per carità, bravissimo ragazzo, educato e dolce. Ma perché si sta prendendo in giro il pubblico? Rosario è gay e fa coppie fake con le donne pur di fare tv. Purtroppo il trono gay è stato cancellato, ma siccome è un pupillo di Maria De Filippi ha avuto quest'opportunità lo stesso[…] Non ci sono controlli e lasciano passare quello che vogliono loro. Da spettatore mi sento preso in giro. Presto parleranno i suoi ex, con cui sono in contatto”.

Questa la segnalazione shock sul conto di Rosario. Secondo l’esperto di gossip presto gli ex fidanzati del nuovo tronista parleranno per smascherarlo, ma sarà davvero così? Al momento lui non ha replicato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne Anticipazioni: Rosario Guglielmi abbandona il trono, segnalazione shock su di lui!
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni: Rosario Guglielmi abbandona il trono, segnalazione shock su di lui!
Chi sta fermo vince!, al via stasera il nuovo show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.
anticipazioni TV Chi sta fermo vince!, al via stasera il nuovo show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.
Io Canto Family: Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5
anticipazioni TV Io Canto Family: Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5
Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2025: Jimmy salverà Viola, costi quel che costi!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2025: Jimmy salverà Viola, costi quel che costi!
Grande Fratello: confermati i tre commentatori e spunta il ritorno di una nota opinionista
news VIP Grande Fratello: confermati i tre commentatori e spunta il ritorno di una nota opinionista
Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata"
news VIP Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata"
Grande Fratello, la dolce dedica di Javier Martinez a Helena Prestes: "Hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che..."
news VIP Grande Fratello, la dolce dedica di Javier Martinez a Helena Prestes: "Hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che..."
Can Yaman torna a Napoli e pubblica una foto ''dove tutto è iniziato'': fan in delirio
news VIP Can Yaman torna a Napoli e pubblica una foto ''dove tutto è iniziato'': fan in delirio
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV