Uomini e Donne, Ilaria Volta svela: ''Vincenzo ha contattato Agnese a febbraio''

Ilaria Volta svela retroscena inediti su Agnese De Pasquale e Vincenzo La Scala, parlando anche del perché è finita con il cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5 è tornato Vincenzo La Scala, cavaliere del trono over che pochi mesi fa ha lasciato lo studio con Ilaria Volta. Lui avrebbe voluto corteggiare Agnese De Pasquale ma la dama, dopo aver parlato con la sua ex e dopo diverse segnalazioni, non si è fidata e lo ha eliminato. Ilaria ora racconta la sua verità, svelando un retroscena inedito.

Uomini e Donne, Vincenzo torna per Agnese

Pochi mesi fa, dopo diverse critiche ricevute nello studio di Uomini e Donne, Vincenzo La Scala e Ilaria Volta hanno deciso di provare a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. La storia d’amore, tuttavia, è naufragata molto presto e così Vincenzo, attratto da Agnese De Pasquale che nelle ultime puntate è diventata un volto centrale del trono over del dating show di Maria De Filippi, ha deciso di scrivere alla redazione per provare a corteggiarla. Agnese ha accettato la richiesta, nonostante il forte scetticismo di Gianni Sperti e Tina Cipollari che proprio non si fidano del cavaliere, ma sono arrivate diverse segnalazioni su Vincenzo che l’hanno messa in allarme.

In puntata, Agnese ha ammesso di aver contattato telefonicamente anche Ilaria, per capirci qualcosa in più, giungendo alla conclusione che Vincenzo potrebbe non essere sincero ed essere tornato a Uomini e Donne solo per amore delle telecamere. Così, dopo un confronto al centro dello studio, la dama lo ha eliminato e ha deciso di non conoscerlo meglio, trovando l’approvazione di tutti. Sebbene Agnese abbia rivelato di essere stata contatta sui social prima del ritorno di Vincenzo, la situazione non sarebbe esattamente come la dama l’ha descritta ed è stata Ilaria, ospite a Casa Lollo, a rivelarlo. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Ilaria svela un retroscena inedito

Dopo essersi ripresentato a Uomini e Donne per provare a corteggiare Agnese De Pasquale, e aver ricevuto un clamoroso due di picche senza troppi giri di parole, Vincenzo La Scala è tornato al centro delle indiscrezioni anche perché Ilaria Volta è tornata a parlare del loro rapporto. Ilaria ha ammesso che durante la frequentazione con Vincenzo ha ricevuto tante segnalazioni che vedevano il cavaliere in una relazione o con altre donne. La dama ha confermato di essere stata contattata telefonicamente da Agnese, alla quale ha riservato complimenti per il modo gentile di approcciarsi, e alla quale ha ammesso che con questo cavaliere non ci si può fidare al punto di pensare di iniziare una convivenza perché troppe cose non quadrano. Vincenzo, infatti, le ha riservato diverse contraddizioni parlandole del fatto che non sarebbe mai più tornato a Uomini e Donne, oltre che assicurandole di non avere altre relazioni. Eppure c’è un retroscena che riguarda proprio Agnese che Ilaria ha voluto svelare.

“Loro hanno avuto un primo contatto tipo tra febbraio e marzo. Poi dopo lui ha spoilerato che sarebbe tornato nel programma. Detto questo, quindi era una cosa già premeditata da tempo, no? Il fatto di poter rientrare”.

Insomma Ilaria ha ammesso che il contatto da Agnese e Vincenzo sarebbe avvenuto ben prima della puntata dove lui si è presentato nel programma per corteggiarla, ma non è tutto. Il cavaliere avrebbe scritto anche a lei avvertendola della sua intenzione, ma lei avrebbe chiuso in malo modo il discorso e Vincenzo avrebbe detto di essersi sbagliato a scrivere, proprio nei giorni nei quali è uscita un’ulteriore segnalazione con una ragazza misteriosa. Nel frattempo, le nuove Anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che Gianmarco e Cristina si prenderanno a parolacce.

