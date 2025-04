Uomini e Donne, il migliore amico di Gianmarco Steri mette like ad un commento contro Francesca Polizzi!

News VIP

Il migliore amico di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne, mette like ad un commento social contro Francesca Polizzi, ex corteggiatrice recentemente eliminata.

Gianmarco Steri continua il suo percorso come tronista di Uomini e Donne, scegliendo di tenere alla sua corte Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Nel frattempo, dopo essere stata eliminata, Francesca Polizzi torna al centro dell’attenzione dei fan del dating show di Canale 5, perché il migliore amico del tronista romano ha messo un like ad un commento social contro di lei. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Francesca eliminata mentre piovono segnalazioni su Gianmarco

Continua il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e il tronista romano si avvicina sempre di più alla scelta finale. A sorpresa, Gianmarco ha deciso di eliminare Francesca Polizzi, la corteggiatrice più amata dal pubblico del dating show di Maria De Filippi, ammettendo anche che all’inizio era convinto che sarebbe stata lei la sua scelta. Francesca non ha avuto diritto di replica in studio, dato che Steri l’ha eliminata durante una registrazione che ha visto l’assenza della corteggiatrice, ma si è sfogata sui social e ha poi svelato se accetterebbe di essere tronista in futuro. Nel frattempo, Gianmarco continua il suo percorso con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, ma arrivano segnalazioni sempre più forti sul conto del romano.

C’è chi sostiene che Gianmarco sia pronto a lasciare Uomini e Donne senza una scelta poiché non realmente coinvolto dalle corteggiatrici, mentre arriva una segnalazione sul cugino di Nadia, che lavorerebbe nel suo salone a Roma. Il migliore amico di Gianmarco ha svelato il mistero, appoggiato anche dalla redazione del programma, dimostrando che si tratta di una bufala. E proprio Enzakkione è tornato al centro del gossip nelle ultime ore, e c’entra anche Francesca: ecco perché.

Uomini e Donne, Enzakkione mette un like contro Francesca

Molto attivo sui social da quando il suo migliore amico è diventato tronista di Uomini e Donne, Enzakkione fa divertire moltissimo il pubblico del dating show di Canale 5 con i suoi commenti social. Nelle ultime ore, tuttavia, in molti si sono accorti che il romano ha messo un sonoro like ad un commento contro Francesca Polizzi, nel quale si faceva notare come fosse bizzarro che proprio dopo la sua eliminazione fossero spuntate così tante segnalazioni sul conto di Gianmarco. Ovviamente è impensabile che Francesca stia mettendo in giro voci fasulle su Steri, dato che non sembra davvero il tipo, ma è possibile che il suo fandom che è davvero moto corpulento si sia unito per denigrare il tronista.

Non ci sono prove, sia chiaro, ma semplici sensazioni che sono sposate anche da Enzakkione a quanto pare. Nel frattempo, Gianmarco continua a conoscere meglio Nadia e Cristina, ma le ultime Anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che Ferrara se ne andrà via dallo studio accusando il tronista di essere molto preso dalla rivale, e di avere già la sua scelta in mente.

