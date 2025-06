Uomini e Donne, il Flop dei troni di questo anno: che disastro

News VIP

Questa stagione televisiva di Uomini e Donne è stata un vero e proprio disastro per il trono classico, con il flop della maggior parte dei tronisti.

Mai come questo anno, il trono classico di Uomini e Donne è stato un clamoroso flop. Maria De Filippi ha provato a proporre volti nuovi ma non è servito a nulla, dato che tutti hanno lasciato il percorso eccezione fatta per Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, l’anno del Flop del trono classico

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa da pochi giorni e, mentre i fan del dating show di Maria De Filippi sono impazienti di scoprire i protagonisti della nuova edizione che torna a settembre 2025 su Canale 5, gli spettatori sono d’accordo nel ritenere che questa è stata la stagione peggiore per il trono classico degli ultimi anni. Eccezione fatta per il percorso di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, infatti, tutti gli altri tronisti si sono rivelati interessati alle telecamere, poco corretti nei confronti della redazione e del pubblico oppure poco convinti delle loro scelte. Iniziamo con il trono di Alessio Pecorelli, chef romano che si è presentato immediatamente con un carattere forte e risoluto pronto a trovare la donna della sua vita. Poche settimane dopo, invece, Pecorelli è finito al centro di una segnalazione che lo vedeva in diversi locali della Capitale con una ragazza.

Lui non ha mai negato di essersi presentato in alcuni locali, nonostante il regolamento lo vietasse espressamente, e di aver condiviso anche una serata con Mario Cusitore, mentre ha giurato di non aver mai avuto nessuna donna lontano dalle telecamere. La soluzione? Alessio è stato silurato perché sarebbe stato impossibile credergli. Passiamo al collega Michele Longobardi. Lui era una vecchia conoscenza del programma e un po’ tutti sono rimasti stupiti nel vederlo sul trono, dato che in pochi avevano apprezzato il suo percorso come corteggiatore di Manuela Carriero. Michele si è detto immediatamente preso da Amal, l’unica che non ha mai neppure baciato, e intanto era fidanzato lontano dalle telecamere e creava account falsi su Instagram per parlare con le sue corteggiatrici in segreto. Un gran furgone, silurato anche lui.

Uomini e Donne, che disastro gli ultimi troni

Passiamo alle troniste. Come dicevamo, eccezione fatta per Martina De Ioannon, anche sul campo femminile il trono classico di Uomini e Donne è stato un vero e proprio disastro questo anno. Francesca Sorrentino, palesemente ancora sotto ad un treno per l’ex Manuel Maura con il quale ha partecipato a Temptation Island, ha provato a farsi capire dai suoi corteggiatori finendo sempre in lacrime e meritando il titolo di Francesca Fragile sui social. Alla fine, dopo aver scoperto che uno dei suoi corteggiatori era parte di un’agenzia e che quindi non era stato sincero come credeva, Francesca ha scelto forzatamente Gianluca Costantino.

Una relazione che non è neppure mai sbocciata dato che lei ha chiusi due settimane dopo l’addio al dating show di Maria De Filippi. Ma il vero tocco di classe di questo anno ce lo ha fornito Chiara Pompei, che si è dipinta come una donna diversa dalle altre, vera e sincera. Diffidate da chi si dipinge così senza neppure un minimo di esitazione. E infatti ecco che Chiara in realtà era innamoratissima del suo Riccardo, che ha continuato a vedere e sentire a ridosso del debutto come tronista, e alla fine lui è arrivato in studio per smascherarla e riprenderla. Proprio recentemente, purtroppo, Chiara ha fatto un gesto estremo tornando al centro dell’attenzione mediatica, ma ora sembra stare molto meglio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.