Uomini e Donne, il durissimo sfogo di Francesca Sorrentino: ''Non voglio subire passivamente''

Francesca Sorrentino vittima degli haters dopo il percorso a Uomini e Donne. L’ex tronista esplode sui social, e replica piccata.

Il successo di Uomini e Donne è un’amara a doppio taglio per i suoi partecipanti, in particolare per i tronisti che spesso e volentieri finisco nel mirino degli haters. Francesca Sorrentino, dopo una scelta deludente, è tornata alla sua vita ma è ancora molto attiva sui social, dove poche ore fa si è lasciata andare ad un durissimo sfogo contro le critiche terribili che le vengono mosse ogni giorno.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino vittima degli Haters

Nello studio di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ha provato a trovare l’amore della sua vita ma purtroppo il suo percorso non ha portato a nulla di concreto. Inizialmente poco a suo agio anche a causa delle ferite del passato, poi vittima delle scelte dei suoi corteggiatori dal carattere piuttosto focoso, Francesca è uscita a Uomini e Donne insieme a Gianluca Costantino ma la conoscenza non è andata avanti visto che i due si sono rivelati incompatibili caratterialmente. Tra qualche polemica, Gianluca e Francesca hanno preso strade diverse e lei è tornata a parlare apertamente su Instagram ai suoi followers, ma purtroppo come spesso capita è incappata in più di qualche critica.

Il popolo del web non è mai clemente con i personaggi pubblici, soprattutto con quelli che provengono da Uomini e Donne, avendone viste più sfaccettature e che dunque danno l’impressione al pubblico di essersi fatti conoscere maggiormente. Francesca si è sottoposta ad un intervento al naso, parlandone apertamente dato che non si nasconde e non ha nulla da nascondere, ma gli haters hanno preso la palla al balzo per insultarla, provocando nell’ex tronista una forte reazione.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sbotta sui social

Dopo aver rivelato di essersi sottoposta ad un intervento al naso per il setto nasale deviato, approfittandone per correggerlo a seconda del suo gusto, Francesca Sorrentino è finita nel mirino degli haters. L’ex tronista di Uomini e Donne, tuttavia, ha deciso di non rimanere più in silenzio e questa volta ha smascherato ad uno ad uno i bulletti da tastiera, con un lungo sfogo su Instagram.

“Stavo leggendo tutti i commenti che mi vengono fatti su entrambi i social Instagram e TikTok - con scritto ma che hai passato, sembri Moira Orfei, sei tutta rifatta, quando in realtà mi sono rifatta il naso, il seno e basta, la faccia è la mia e poi non mi vedo neanche così trasformata. Oggi però che ho fatto, ho deciso di prendermi la libertà delle persone che vengono e mi scrivono sotto i video, quindi sono andata sotto i video delle persone che mi hanno commentato su TikTok. Gli altri possono commentarmi, insultarmi e io non posso? Ci sono giorni che non voglio subire passivamente gli insulti e rispondo... Avevo deciso di essere buona, ma ci ho ripensato”.

Insomma Francesca si è fatta finalmente giustizia da sola raccontando la decisione, forte e ragionata, di rispondere direttamente ai giudizi critici e cattivi nei suoi riguardi. C’è gente, infatti, che ha commentato in modo crudele l’aspetto fisico dell’ex tronista del dating show di Canale 5, e chi è addirittura arrivato a dire che la sua voce è la più fastidiosa mai sentita. Insomma, si sono decisamente sbizzarriti ma questa volta non avrebbero mai pensato di ricevere una replica diretta.

