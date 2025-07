Uomini e Donne, il cavaliere Giovanni contro Barbara De Santi: "La poltrona ti sta aspettando, ti manca la sedia"

News VIP

E' giunta al capolinea la storia d'amore nata del dating show di Uomini e Donne tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea. Dopo la conferma, è arrivata una stoccata da parte di un cavaliere del trono over contro storica dama del programma.

Nella giornata di ieri, la nota dama del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha confermato, dopo alcuni giorni di indiscrezioni, la rottura con il cavaliere Ruggiero D’Andrea con il quale aveva deciso di uscire dal dating show alcuni mesi fa. A confermare la rottura è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto delle dinamiche del dating show, che ha rivelato che Barbara avrebbe deciso di chiudere definitivamente con Ruggiero. La decisione, pare, non sia arrivata all’improvviso: la dama avrebbe manifestato già da tempo dei malumori.

Uomini e Donne, l’attacco di Giovanni Siciliano contro Barbara De Santi: "In futuro evita di puntare il dito e fare la professoressa contro le persone”

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Giovanni Siciliano, ex volto del trono over e nemico dichiarato di Barbara, che su TikTok ha lanciato una frecciatina al vetriolo:

“Questa persona mi diceva sempre “Giovanni tu con il tuo ego, pensi sempre al tuo ego“. Io penso principessa, damigella, che l’ego ce l’hai proprio tu, perché la poltrona ti sta aspettando, la sedia ti manca e quindi chiudi le relazioni. Non è perché sono una persona che critica, però mi hai sempre puntato il dito contro all’interno della trasmissione e alla fine non c’è nulla da fare, tra l’insegnamento e la pratica sono due cose distinte, siamo bravi a insegnare e puntare il dito però poi praticamente non sai mettere in atto quello che tu vorresti insegnare alle persone, però dai se tutto va bene a settembre il posto ti aspetta. Comunque in futuro evita di puntare il dito e fare la professoressa contro le persone”

Un commento duro, accompagnato da una didascalia al vetriolo:

"Come siamo bravi ad insegnare, ma dobbiamo anche esserlo a praticare… comunque, tutto sommato a settembre la sedia ti aspetta da insegnare a cucinare è un attimo. O ma che buffonata! Addios.

Se da un lato Barbara sembrerebbe intenzionata a voltare pagina, dall’altro Ruggiero sembra non arrendersi. Negli ultimi giorni ha pubblicato frasi e gesti che fanno pensare a un tentativo di riconquista.

In particolare, ha commentato un post della pagina Isa e Chia, in cui Barbara veniva annunciata come Miglior Protagonista del Trono Over, scrivendo:

“Non poteva che vincere l’amore mio”

Un messaggio diretto, affettuoso, che ha mandato in confusione i fan. Pace fatta? Oppure solo nostalgia? Come se non bastasse, Ruggiero ha poi pubblicato nelle sue storie una foto del suo braccio con la scritta: “Esprimi un desiderio” accompagnata da un dettaglio tutt’altro che casuale: la parola“Barby” tatuata, presumibilmente in onore di Barbara. Non è chiaro se si tratti di un tatuaggio permanente o temporaneo, ma il messaggio è chiaro: lui non l’ha dimenticata. Al momento la dma non ha replicato pubblicamente né alle provocazioni di Giovanni né alle dediche di Ruggiero. I fan restano in attesa di un segnale chiaro, ma una cosa è certa: il loro percorso sentimentale potrebbe non essere ancora concluso. Ritorno di fiamma in vista? O è davvero la fine?

