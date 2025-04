Uomini e Donne, Ida Platano festeggia il Compleanno ma le foto sui social fanno storcere il naso

News VIP

Ida Platano festeggia il compleanno e i fan di Uomini e Donne notano qualcosa di strano nelle foto pubblicate su Instagram.

Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne e al momento non sembra intenzionata a far ritorno nel dating show di Maria De Filippi, dopo un disastroso percorso come tronista che le ha lasciato l’amaro in bocca. Su Instagram, tuttavia, la dama bresciana è molto seguita dalle fan che si sono accorte di qualcosa di strano nelle ultime foto pubblicate, in occasione del suo compleanno.

Uomini e Donne, Ida Platano torna in studio?

Dopo aver partecipato come protagonista del trono over di Uomini e Donne per diversi anni, tenendo tutti col fiato sospeso grazie alla tormentata love story con Riccardo Guarnieri e poi alla repentina rottura con Alessandro Vicinanza, Ida Platano è stata promossa tronista da Maria De Filippi. Il percorso della bresciana, tuttavia, è stato un flop su tutta la linea e, anche se ha regalato ascolti stellari al dating show di Canale 5, l’ha portata a lasciare senza aver trovato l’amore. Mario Cusitore, il corteggiatore del quale si era follemente invaghita, ha provato a recuperare il rapporto dopo le segnalazioni sul suo conto ma Ida non gli ha dato modo.

Qualche mese fa, la dama ha ammesso di star frequentando un uomo ma non ha voluto svelare nessun ulteriore dettaglio, lasciando i fan con tanta curiosità. La love story prosegue? Lei non ne parla e su Instagram, dove è seguita da 712mila followers, preferisce concentrarsi su tematiche legate al suo lavoro di parrucchiera e sul suo nuovo aspetto fisico. Platano, infatti, si sta impegnando duramente in palestra e i risultati si vedono, anche se le fan hanno notato qualcosa di strano nelle ultime foto pubblicate in occasione del suo compleanno.

Uomini e Donne, Ida Platano presa di mira sui social

Nonostante non abbia più dato aggiornamenti sulla love story che starebbe vivendo lontano dalle telecamere, Ida Platano appare molto felice e rilassata, tanto che sembra sempre più impossibile l’idea di rivederla presto nello studio di Uomini e Donne. Non sarebbe la prima volta che la dama torna nel parterre femminile del trono over, ma forse dopo l’ultima batosta in veste di tronista, preferisce tenersi lontano dalle telecamere. Posto che Ida è sempre stata una donna bellissima e che non ha nascosto di aver iniziato a prendersi maggiormente cura di sé stessa, frequentando anche assiduamente la palestra, le ultime foto di Ida su Instagram hanno lasciato qualche perplessità nei fan

. La dama ha pubblicato una serie di scatti in onore del suo compleanno, mostrandosi vestita di tutto punto e con una costosa borsa griffata. Certo è che il viso di Ida è decisamente cambiato, forse frutto di qualche piccolo ritocchino estetico. Nulla di esagerato, si intende, ma gli haters hanno preso la palla al balzo per criticarla, facendo notare che la donna si sente sempre di più una Vip. Spunta anche il nomignolo di Jennifer Lopez di Brescia, dato già da Tina Cipollari in studio, e ora sempre più reale dato che la somiglianza c’è e si vede. Nel frattempo, arriva una nuova segnalazione su una coppia del trono over, che sta continuando la frequentazione a gonfie vele.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.