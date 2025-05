Uomini e Donne, Ida Platano e Gemma Galgani insieme: l'amicizia continua

News VIP

Gemma Galgani ha deciso di sorprendere l'amica Ida Platano, l'amicizia continua anche lontano le telecamere di Uomini e Donne.

Tra amori e dissapori che si consumano davanti e lontano dalle telecamere, continua la bellissima amicizia che è nata nello studio di Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Ida Platano. Le due dame stanno trascorrendo qualche giorno insieme a Brescia, mentre in studio si mette male per la torinese nella sua conoscenza con Arcangelo.

Uomini e Donne, Gemma e Ida sempre più amiche

Nel corso degli anni, trascorrendo tanto tempo a stretto contatto nello studio di Uomini e Donne ma anche dietro le quinte, è nata una bella amicizia tra Ida Platano e Gemma Galgani. Le due dame si sono sempre sostenute a vicenda, complici anche nella loro visione romantica dell’amore e delle relazioni, nonché protagoniste di tormentate love story che sono rimaste nella memoria del pubblico del dating show di Maria De Filippi. Gemma, ad esempio, ha fatto sognare e poi ha lasciato di stucco con Giorgio Manetti con il quale sembrava amore vero, e si è poi rivelato un nulla di fatto. Ida ha amato follemente Riccardo Guarnieri ma la loro relazione è sempre stata complicata, e poi il suo percorso come tronista di Uomini e Donne è stato altrettanto deludente.

Pochi mesi fa, la dama bresciana ha rivelato su Instagram di essere finalmente felice al fianco di un nuovo fidanzato, del quale non ha voluto tuttavia rivelare l’identità, ma non ha dato nessun nuovo aggiornamento al pubblico. Gemma, invece, sta conoscendo Arcangelo ma la situazione non è semplice come sperava. In questi giorni, Gemma e Ida sono insieme a Brescia per trascorrere un po’ di tempo insieme ed ecco che nelle Ig Stories dell’ex tronista sono apparsi alcuni video che ritraggono l’amica mentre si fa un trattamento ai capelli nel suo salone. Gemma e Ida sono davvero molto amiche ed è chiaro che si vogliono bene, ma per la dama torinese sono previsti momenti di burrasca in studio che potrebbero spazzare via questa quiete fragile. Ecco perché.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Arcangelo: cosa succede?

Mentre si gode qualche giorno di relax con l’amica Ida Platano, Gemma Galgani torna al centro dell’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. La dama torinese si è presa una bella cotta per Arcangelo, un cavaliere distinto ed educato con il quale ha scambiato baci già dal primo appuntamento. Arcangelo, tuttavia, ha chiarito a Gemma di non aver intenzione di conoscere esclusivamente lei e così si è dichiarato anche a Marina. Insomma, Galgani non l’ha presa benissimo ma è rimasta al suo posto dando modo al cavaliere di pensare bene su qualche dama puntare, fino a quando Arcangelo non chiuderà con lei.

Nonostante il cavaliere sia stato molto chiaro con Gemma, ammettendo di non provare per lei sentimenti abbastanza forti da continuare ad impegnare il suo tempo nella loro conoscenza, la dama non si arrenderà e tornerà alla carica anche nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, quando vedrà il cavaliere in difficoltà tra Marina e Cinzia. Gemma, infatti proverà ad inserirsi nella conversazione per avere un ulteriore chiarimento, incappando nelle critiche feroci di Tina Cipollari che non vede di buon occhio l’insistenza della dama con Arcangelo, dal momento che lui è stato già chiarissimo sul suo pensiero.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.