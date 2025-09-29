TGCom24
Uomini e Donne, i tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania svelano le prime impressioni sulle esterne

I tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania svelano cosa pensano delle prime esterne a Uomini e Donne.

Come sono andate le prime esterne dei tronisti di Uomini e Donne?Cristiana Anania e Flavio Ubirti raccontano le loro impressioni fino ad ora molto positive.

Uomini e Donne, Cristiana colpita da Federico

Nella nuova stagione di Uomini e Donne, la giovane siciliana Cristiana Anania cerca l’amore e ha le idee chiare sul tipo di persona che vorrebbe accanto, ma soprattutto dei valori condivisi che non possono mancare nel suo rapporto d’amore. La tronista del dating show di Canale 5, dopo aver osservato i corteggiatori e aver eliminato alcuni di loro, ha deciso di portare in esterna Federico un ragazzo che l’ha colpita per la sua dolcezza e sincerità. Ma come è andata la loro esterna? Cristiana si è raccontata in un primo incontro positivo, facendo presente a Federico che non avrebbe voluto contatto fisico tra loro non per mancanza di interesse quanto perché è il suo modo di essere.

“Federico mi sembra una persona molto solare. Il fatto che lui abbia fatto e faccia tanti lavori, anche tra i più umili, gli fa tanto onore. Lo vedo molto simile a me, l’umiltà per me è fondamentale e in lui ne ho vista tanto. Poi è un simpaticone e ha gli occhi dolci. Io mi ritengo una persona fisicamente apatica, tendo a stare lontano”.

Ha spiegato Cristiana ai microfoni di Witty in un’intervista esclusiva, parlando proprio delle impressioni dopo l’esterna. La tronista ci sembra interessata a conoscere Federico ma noi dall’esterno non abbiamo visto quella certa scintilla tra loro.

Uomini e Donne, Flavio pazzo di Martina?

Mentre l’esterna tra Cristiana Anania e Federico è stata positiva ma nulla di memorabile, e Agnese De Pasquale è stata presa di mira dai fan, nella prima esterna tra il tronista Flavio Ubirti e Martina si è percepita chiaramente la magia. Tra i due c’è stato imbarazzo, quello bello di chi si guarda e già si piace molto, e tutti lo hanno percepito nello studio di Uomini e Donne. Ma lui cosa ne pensa di questo primo appuntamento davanti le telecamere? A Witty ha svelato:

“La prima esterna è andata bene, mi ero creata delle aspettative cosa che so che non si fa ma in questo caso è stata rispettata. C’è stato anche quel qualcosa in più… Quei momenti di imbarazzo che ci sono stati, sono stati di imbarazzo positivi, anche nei momenti di silenzio perché nel silenzio si possono dire tante cose”.

Ha ammesso Flavio spiegando poi che lui è un tipo molto riservato ma che sa aprirsi velocemente se dall’altra parte trova qualcuno che lo porta a lasciarsi andare, mostrando anche nuovi lati di sé. Martina sarà la corteggiatrice giusta per lui? Sicuramente la chimica c’è.

