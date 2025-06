Uomini e Donne, i migliori Corteggiatori e Corteggiatrici di questa stagione

News VIP

Chi sono i migliori corteggiatori di questa edizione di Uomini e Donne? Ecco la nostra lista sui protagonisti del trono classico del dating show di Maria De Filippi.

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è conclusa da poche settimane e ora non resta che tirare le somme, parlando in particolare dei corteggiatori e delle corteggiatrici del dating show di Maria De Filippi. Ecco chi ci ha convinto fino in fondo e perché.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri miglior corteggiatore

Si è da poco conclusa l’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne e i fan del dating show di Maria De Filippi sentono già la mancanza delle liti trash tra i protagonisti del trono over e le emozionanti esterne del trono classico. Ripercorriamo insieme l’anno appena trascorso parlando di corteggiatori e corteggiatrici di questa ultima edizione del programma in onda su Canale 5. Partiamo senza dubbio da Gianmarco Steri, il vero e proprio “fenomeno” televisivo di Uomini e Donne di questo anno. Il bel barbiere romano è approdato in studio alla corte di Martina De Ioannon e ci ha fatto sognare. Silenzioso, attento a dire la cosa giusta nel momento giusto, sensibile, pacato ma con un carattere forte da sfoderare nelle giuste occasioni, Gianmarco ci ha fatto sognare ad occhi aperti. Chi non ricorda quando, dopo l’ennesima lite e chiarimento fallito con Martina, si è presentato in camerino per darle un bacio mozzafiato degno del finale di un film romantico, al suono di “abbiamo parlato anche troppo” con quel sensuale accento romano? Insomma Gianmarco, che mira al Grande Fratello a settembre 2025, è senza dubbio ai vertici della classifica di questo anno, tanto che ha convinto più come corteggiatore che come tronista.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno il più dolce

Se Gianmarco Steri ha fatto battere il cuore proprio a tutte le fan di Uomini e Donne, una menzione va fatta d’obbligo anche per Ciro Solimeno, il rivale del romano e la scelta di Martina De Ioannon. Forse anche per la sua giovane età, l’approccio di Ciro nei confronti della tronista è stato diverso, molto più dolce e passionale, anche se confuso inizialmente fino alla dichiarazione d’amore in centro studio che ha stupito un po’ tutti. Insomma, sebbene ci fosse una netta preferenza del pubblico per Gianmarco, anche Ciro si è dato da fare e - salvo qualche piccolo scivolone - ci ha convinto. Parliamo, invece, di Gianluca Costantino. Per lui ci dispiace sinceramente. Il ragazzo è stato immediatamente attaccato perché ex volto del Grande Fratello, come se chi va a Uomini e Donne non ami altrettanto le telecamere, e invece alla fine si è rivelato una bravissima persona pronto anche a mettere l’orgoglio da parte per continuare a conoscere Francesca Sorrentino lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, Francesca e Nadia vittoriose

Passiamo alle corteggiatrice che questo anno hanno spiccato nello studio di Uomini e Donne. Purtroppo, dal momento che i troni di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli sono durati un battito di ciglia, ci concentriamo su quello di Gianmarco Steri. Nulla togliere a Cristina Ferrara, con la quale il tronista romano forma una bella coppia affiatata dopo la scelta, sono le altre due protagoniste del trono classico ad aver colpito il pubblico di Canale 5. Iniziamo da Francesca Polizzi, che durante la prima parte del percorso di Gianmarco era senza dubbio la preferita dal tronista. Francesca si è dimostrata sempre molto trasparente, anche a costo di perdere lo stile di femme fatale e fare uscire la sua parte più “bambinesca”, poi si è mostrata lucida con i suoi ragionamenti e, infine, coraggiosa lasciando Uomini e Donne ed eliminandosi quando ha capito che la situazione non sarebbe cambiata e che lei ci sarebbe stata solamente più male.

Nadia Di Diodato, che potrebbe essersi fidanzata, ha inizialmente infastidito un po’ tutti con il suo modo di fare aggressivo. Piano piano, tuttavia, la corteggiatrice romana si è sciolta e ci ha mostrato anche il suo lato più umano e sensibile, e un po’ tutti ci sono rimasti male quando ha pianto per non essere stata lei la scelta, comprendendo quanto ci tenesse a Gianmarco e quanto le è costato fidarsi di lui per poi essere delusa in mondovisione.

