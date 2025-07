Uomini e Donne, Gloria Nicoletti annuncia la rottura con Guido Ricci: stavolta è per sempre?

News VIP

Dopo un improvviso ritorno di fiamma, Gloria Nicoletti conferma la fine della sua relazione con Guido Ricci. Il commento della dama del trono over di Uomini e Donne sui social.

Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne tra un mare di polemiche, rendendo scettico il pubblico a causa del poco pathos e romanticismo che si è respirato tra loro in studio, Gloria Nicoletti e Guido Ricci si sono resi protagonisti di un tira e molla documentato sui social. Il recente ritorno di fiamma, purtroppo, non ha confermato i sentimenti sperati e così la dama del trono over annuncia la fine della relazione.

Uomini e Donne, Gloria e Guido: è finita di nuovo

La stagione televisiva di Uomini e Donne è stata particolarmente proficua per le coppie del trono over. Si sono formate, infatti, tantissime nuove coppie pronte a conoscersi meglio lontano dalle telecamere, ma alcune non hanno convinto sin dall’inizio come quella formata da Gloria Nicoletti e Guido Ricci. Il cavaliere, infatti, sembrava quasi sentirsi obbligato a lasciare il programma di Maria De Filippi con la dama romana, accampando scuse di ogni sorta, per poi alla fine convincersi. I due hanno preso a frequentarsi ma dopo poche settimane si sono detti addio tra un mare di polemiche. Trascorso poco tempo, tuttavia, Gloria e Guido sono tornati ufficialmente insieme e tutto sembrava andare per il meglio. Almeno fino a quale ore fa quando Nicoletti ha annunciato su Instagram di aver chiuso per sempre con Guido.

“Buongiorno a tutti, a malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia con Guido è finita. Gli auguro con il cuore tanto bene e buona vita”.

Ha scritto Gloria sui social. Ma cosa è successo? Poche ore prima era stato il compleanno della dama romana e Guido aveva pubblicato le immagini della sorpresa fatta per questa occasione, con tanto di romantica canzone. La reazione della dama, tuttavia, non era stata quella sperata dato che aveva commentato accusando il cavaliere di averla offesa e di averle rovinato il compleanno.

Uomini e Donne, volano stracci tra Guido e Gloria

Dopo lo sfogo di Gloria Nicoletti su Instagram, nel quale la dama romana del trono over di Uomini e Donne ha annunciato definitivamente la fine della sua relazione con Guido Ricci, è arrivata prontamente la replica del cavaliere che non è rimasto a guardare in silenzio. Il cavaliere ha raccontato di non sapere nulla del fatto che la loro relazione fosse giunta al capolinea e di essere stato bloccato sui social da Gloria dopo la loro discussione.

Guido, inoltre, ha aggiunto che la rottura non è stata concordata e che ci tiene molto a Gloria, dunque ha tenuto aperta la porta per riconquistarla. Immediata, tuttavia, la reazione di Nicoletti che ha sottolineato come Guido stesse dicendo il falso per prendere in giro i giornalisti, “facendo finta di cadere dal pero”, e che il cavaliere era perfettamente al corrente di tutto dato che lui stesso le ha inviato un messaggio di chiusura. Insomma, tra i due protagonisti del trono over sono volati stracci, quel tipo di trash che adoriamo e che ci sfama mentre Uomini e Donne è ancora in vacanza, almeno fino a settembre 2025 quando tornerà su Canale 5 con la nuova stagione.

