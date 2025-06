Uomini e Donne, Gloria e Guido sono tornati ufficialmente a fare coppia!

News VIP

Dopo diverse segnalazioni su un possible ritorno di fiamma, Gloria Nicoletti e Guido sono tornati a fare coppia fissa. Ecco come lo hanno annunciato i due protagonisti di Uomini e Donne.

È ufficiale, Gloria Nicoletti e Guido sono tornati a fare coppia fissa. Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e aver messo fine alla conoscenza tra un mare di polemiche, la coppia del trono over ci ha riprovato e sembra che abbia trovato un punto di incontro. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Gloria e Guido di nuovo insieme

Gloria Nicoletti è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne più amate dal pubblico per la sua schiettezza e sincerità. Dopo aver elaborato la fine del flirt con Riccardo Guarnieri, che l’ha fatta molto soffrire, la dama romana si è data una nuova possibilità ed è tornata nello studio del dating show di Maria De Filippo. Gloria ha attirato l’attenzione di Guido, che stava in quel momento conoscendo meglio Sabrina Zago, e che ha espresso immediatamente la volontà di conoscerla meglio. Guido e Gloria hanno preso ad uscire insieme e il cavaliere è apparso immediatamente lanciato nei suoi confronti, tanto da rivelarle di essere innamorato di lei.

Frasi importanti che Gloria, essendo già rimasta molto scottata in passato, ha preso con le pinze. Stando insieme al cavaliere, tuttavia, la romana si è resa conto di provare un’attrazione molto forte e così gli ha proposto di uscire insieme dal programma di Canale 5. Guido ha palesemente tentennato, poi alla fine ha deciso di accettare la proposta. Fuori dallo studio di Uomini e Donne, tuttavia, la coppia non è durata molto e sui social sono volate accuse reciproche e frecciatine, che hanno fatto capire al pubblico che la storia fosse già finita. Negli ultimi giorni, tuttavia, si è parlato di un ripensamento da parte di Gloria e Guido, con alcune segnalazioni su un possibile ritorno di fiamma. Ma sarà davvero così?

Uomini e Donne, Gloria e Guido ufficializzano il ritorno di fiamma

Dopo una burrascosa rottura con tanto di reciproche accuse sui social, Guido e Gloria Nicoletti sono tornati sui propri passi e hanno cercato di aggiustare la situazione. I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne, infatti, hanno ufficializzato il ritorno di fiamma dopo le segnalazioni in merito ad un riavvicinamento. Come lo hanno fatto? Ovviamente tramite Instagram, pubblicando alcuni selfie insieme in macchina mentre escono e si godono la compagnia reciproca.

Insomma, sembra che finalmente sia tornato il sereno per loro e se la storia dovesse durare forse li vedremo a settembre per parlare della relazione in modo più esaustivo, proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi. Certo, va detto, che i fan del programma sono molto scettici nei confronti del cavaliere, che reputano un uomo furbo e poco trasparente, ma Gloria sa senza dubbio cavarsela e se si è concessa una seconda occasione con lui è perché il sentimento è forte.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.