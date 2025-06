Uomini e Donne, Gloria e Guido ci ripensano? Si parla di ritorno di fiamma

News VIP

Gloria Nicoletti e Guido tornano a sentirsi, forse c’è spazio per il ritorno di fiamma. Ecco le indiscrezioni sulla coppia del trono over di Uomini e Donne.

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti e Guido si sono allontanati lanciandosi frecciatine social. Ora, tuttavia, sembra che la coppia del trono over del dating show di Canale 5 stia provando ad aggiustare le cose, nella speranza di un ritorno di fiamma.

Uomini e Donne, Gloria e Guido si sentono ancora

Nel corso dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie nel parterre del trono over. Alcune, tuttavia, sono durate un battito di ciglia come quella formata da Gloria Nicoletti e Guido. La loro relazione è nata all’improvviso, quando lui ha espresso il suo favore per la bella dama romana, rinunciando a conoscere Sabrina Zago, che non l’ha presa benissimo (sembra ci sia stato un sonoro ceffone mai andato in onda). Guido è partito subito in quinta, ammettendo di provare forti emozioni per Gloria e di essersi innamorato di lei. La dama, che ha già preso più di qualche granchio negli ultimi anni, ci è andata con i piedi di piombo e lo ha messo alla prova per poi proporgli di lasciare insieme lo studio.

Guido, tuttavia, si è appellato ad una poco credibile scenata di gelosia prima di tornare sui propri passi e accettare di lasciare Uomini e Donne insieme. Nessuno era particolarmente convinto da questa coppia dopo l’atteggiamento di Guido e infatti, tempo poche settimane, i due si sono mollati tra un mare di polemiche e frecciatine sui social. Così il pubblico si prepara a vedere tornare Gloria a Uomini e Donne a settembre, essendo una personalità molto amata per la sua schiettezza e sincerità. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare: ecco perché.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma per Guido e Gloria?

Trascorsi pochi giorni dal loro addio a Uomini e Donne, Gloria Nicoletti e Guido si sono lasciati. La dama è apparsa particolarmente dispiaciuta e furiosa per la situazione, e non sono mancate le frecciatine social. Ora, tuttavia, sembra che la coppia del trono over sia tornata sui propri passi o almeno questo è quello che indica la segnalazione di Lorenzo Pungaloni, che scrive sui social:

"Ritorno di fiamma per Gloria e Guido? Posso anticiparvi che i due, dopo la rottura e le frecciatine social, si sono risentiti e si stanno organizzando per vedersi, al fine di chiarirsi a voce, a quattr’occhi”.

Insomma, sembra che Gloria e Guido abbiano intenzione di chiarire la situazione per capire se la loro relazione si può salvare o se è possibile ricominciare insieme. Voi cosa ne pensate? Certamente per riprovarci il sentimento c’è e non si è mai del tutto spento. Nel frattempo, altre coppie fanno battere il cuore ai fan del programma come quella formata da Morena e Francesco, ma anche Giovanni e Francesca che sono più uniti che mai.

