Uomini e Donne, Giuseppe ovvero l'uomo che nessuna vorrebbe mai incontrare: piovono critiche sul cavaliere

News VIP

Giuseppe e Sabrina Zago nuovamente protagonisti di scontri nello studio di Uomini e Donne. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi critica amaramente il cavaliere.

Nello studio di Uomini e Donne stiamo assistendo a scontri sempre più accesi tra Giuseppe e Sabrina Zago, grandi protagonisti del trono over. Il cavaliere sta mostrando un atteggiamento davvero surreale e inqualificabile nei confronti della dama, tanto da finire nel mirino dei fan del dating show di Canale 5 e del parterre femminile, che ha iniziato a difendere a spada tratta Sabrina cercando di farle aprire gli occhi.

Uomini e Donne, Giuseppe e Sabrina: un pessimo esempio di relazione

Nelle ultime settimane, lo studio di Uomini e Donne è stato monopolizzato dai continui faccia a faccia tra Sabrina Zago e Giuseppe. La dama ha creduto molto in questa conoscenza, ammettendo di aver sentito il suo cuore battere per il cavaliere, ma lui ha cambiato improvvisamente le carte in tavola dopo un weekend trascorso insieme, ammettendo di essere interessato ad Agnese. Quando Sabrina è esplosa e lo ha messo alle strette, Giuseppe è tornato in carreggiata salvo poi confermare la sua intenzione di conoscere altre donne. Non è tanto la dinamica in sé a stupire, del resto si va nel dating show di Maria De Filippi per trovare l’amore, e un’infatuazione non basta sempre a dire il grande sì e lasciare lo studio, quando il comportamento sempre più tossico di Giuseppe.

Ogni volta che Sabrina prende le distanze, infatti, il cavaliere fa di tutto per tornare nella sua orbita, giocando sul fatto che alla donna piace molto e non riesce a farsi una ragione della fine della loro conoscenza. Un esempio? Il video con tanto di cuori di loro due in puntata, inviato dopo aver ribadito di non essere interessato a lei al punto da darle l’esclusiva, ma non è finita qua e la reazione del pubblico di Uomini e Donne non tarda ad arrivare.

Uomini e Donne, tutti contro Giuseppe

L’atteggiamento di Giuseppe nei confronti di Sabrina Zago sta iniziando ad infastidire sempre di più il pubblico di Uomini e Donne, ma anche i protagonisti del dating show di Canale 5. Tina Cipollari ha stroncato Giuseppe nel corso dell’ultima puntata andata in onda, ammettendo di non comprendere come una donna come Sabrina possa essere interessata ad un uomo che non è bello esteticamente ma neppure di carattere. Giuseppe sembra più concentrato a sfidare Gianni Sperti che ha fare una buona figura in tv, e infatti ecco che ha zittito malamente Sabrina per poi fare complimenti ad un’altra donna, pur sapendo di ferirla in questo modo.

Un capitolo a parte merita il discorso che Giuseppe torna a fare ogni volta che può, ovvero quello della mancanza di intimità con Sabrina che l’avrebbe portato ad allontanarsi. Una questione davvero aberrante soprattutto quando viene esposta da un uomo di una certa età, come ricatto emotivo ad una donna che sa essere pazza di lui. E così, i telespettatori hanno iniziato ad essere sempre più infastiditi e sui social ufficiali di Uomini e Donne arrivano critiche molto amare al cavaliere, accusato di voler plagiare Sabrina per il solo gusto di farlo. Cosa ne pensate? Certamente Giuseppe non è l’uomo che una donna dovrebbe sognare di trovare al proprio fianco visti i precedenti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.