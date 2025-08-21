Uomini e Donne, Giuseppe Molonia: ''sorrisi, abbracci e balli roventi'', ecco con chi è stato pizzicato

News VIP

Giuseppe Molonia, volto del trono over di Uomini e Donne, al centro di una segnalazione con tanto di foto: è lei la nuova fiamma del cavaliere?

Continua la calda estate dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne e ce ne è uno, in particolare, che non smette di essere al centro delle segnalazioni. Stiamo parlando di Giuseppe Molonia, fresco di rottura con Rosanna Siino, che viene avvistato e fotografato con un’affascinante donna. Sarà lei la nuova fidanzata? Ecco i dettagli sulla segnalazione.

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia si scatena con una nuova donna!

Grazie al suo flirt naufragato con Sabrina Zago, che ha voluto replicare a fuoco ad alcune sue dichiarazioni nel nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, poi al colpo di fulmine per Rosanna Siino e alle sfide di ballo con Gianni Sperti, Giuseppe Molonia si è guadagnato ampio spazio nella trasmissione di Maria De Filippi. Il cavaliere siciliano non ha ancora apertamente commentato la fine della sua relazione con Rosanna ma continua a godersi le vacanze in Sicilia, questa volta insieme a Gabriele altro volto del parterre del trono over.

Sembra che Giuseppe, che con tutta probabilità tornerà in studio a settembre 2025 per la nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, dal momento che la presentatrice non farebbe mai a meno di un personaggio così totalizzante, si stia davvero divertendo con la sua vita da latin lover. Sono settimane, infatti, che piovono segnalazioni su Molonia, alcune delle quali immediatamente smentite come quella che lo vedeva in spiaggia con una misteriosa donna, che si è saputo poi proprio grazie a Rosanna fosse semplicemente la sorella del cavaliere. Poche ore fa, tuttavia, il blogger Opinionista Social ha fatto sapere, con tanto di prove fotografiche, che Giuseppe è ancora in Sicilia con l’amico Gabriele e che si è lanciato in pista, seguendo il suo amore per il ballo, con una donna affascinante con la quale sembra esserci una particolare alchimia. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Giuseppe in foto con la sua nuova fiamma?

Grazie al suo percorso a Uomini e Donne, Giuseppe Molonia è finito al centro dell’attenzione e sembra che la curiosità sulla sua vita non si sia ancora consumata, soprattutto dopo la rottura con Rosanna Siino. Il cavaliere siciliano si sta godendo le vacanze ma spunta una donna molto affascinante al suo fianco, con la quale secondo la segnalazione di Opinionista Social ci sono stati sorrisi e abbracci particolarmente affiatati.

“Giuseppe in dolce compagnia di una donna dove non mancano sorrisi, abbracci, balli roventi! I presenti giurano effusioni da capogiro! Sarà la nuova fidanzata di Giuseppe? Oppure un flirt di mezza estate? A queste domande non possiamo rispondere! Ma Giuseppe non era da solo con lui c'era un altro cavaliere Gabriele! Che ha partecipato quest'anno! Un estate bollente che a pochi giorni dalle registrazioni può trasformarsi in un delirio”.

Insomma, chi è questa donna misteriosa? Potrebbe trattarsi anche di una semplice conoscenza di una notte, essendo Giuseppe un uomo libero non ci sarebbe nulla di male. Certo se così non fosse sfumerebbe l’opportunità di vederlo nuovamente nel parterre del trono over del dating show di Canale 5, che tra circa un mese torna in tv al consueto orario.

