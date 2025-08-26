TGCom24
Uomini e Donne, Giuseppe Molonia bacia una misteriosa donna a Messina!

Irene Sangermano

Giuseppe Molonia ha un nuovo amore? Dopo le ultime segnalazioni il suo ritorno a Uomini e Donne è sempre più incerto.

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia bacia una misteriosa donna a Messina!

Giuseppe Molonia continua ad essere al centro delle indiscrezioni. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, è stato pizzicato con una donna a Messina, mentre si scambiavano un bacio. Il suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi è sempre più lontano?

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia con una donna!

Sembra proprio che la relazione con Rosanna Siino sia stata ufficialmente archiviata e che Giuseppe Molonia si stia deviando alla sua estate da latin lover. Il protagonista del trono over di Uomini e Donne, infatti, è ancora oggetto di una segnalazione dopo quella che, tra baci e abbracci focosi lo voleva con un’affascinante donna in un locale. Insomma, Giuseppe sa come rendersi interessante e a quanto pare ha un vasto bacino di “prede” dato che nelle ultime ore una fan di Deianira Marzano ha invitato una foto del cavaliere insieme ad un’altra donna, confermando che i due si stavano baciando.

“Al Duomo di Messina con una donna che non era Rosanna, si sono anche baciati”.

Questa la nuova segnalazione su Giuseppe, il quale continua a non prendere parola sui social a proposito della sua situazione sentimentale. È piuttosto evidente che la love story con Rosanna sia giunta al capolinea, nonostante la dama qualche settimana fa ha ammesso di non volersi definire perché ancora in un momento di riflessione sul futuro con Molonia. Certo è che se Giuseppe vuole tornare nel parterre del trono over, questo continuo ricambio di fidanzate del momento non gli renderà facile l’accesso al programma a settembre 2025.

Uomini e Donne, Giuseppe torna a settembre?

Qualche settimana fa Giuseppe Molonia ha pubblicato una dedica speciale a Maria De Filippi, a ridosso della fine della sua relazione con Rosanna Siino. Tutti hanno immediatamente pensato che il cavaliere siciliano stesse preparando il suo grande ritorno a Uomini e Donne, e perché no dato che lui è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima stagione. Inizialmente Giuseppe ha intrapreso la conoscenza di Sabrina Zago, che gli ha risposto per le rime nell’ultimo numero del magazine di Uomini e Donne, poi ha avuto un colpo di fulmine per Rosanna che, come prevedibile, ha generato una polemica incredibile, con la dama bionda in lacrime e il cuore spezzato.

A far discutere anche le estenuanti ed infinite sfide di ballo lanciate da Giuseppe a Gianni Sperti, forse divertenti le prime due o tre volte, poi veramente momenti in cui il pubblico faceva fatica a non cambiare canale. Comunque, rimane il fatto che Giuseppe sarebbe un grande ritorno perché sa come muoversi davanti le telecamere e creare dinamiche, ma la sua estate concitata, ricca di flirt passeggeri, potrebbe comprometterlo.

