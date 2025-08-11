Uomini e Donne, Giuseppe in Sicilia con una donna misteriosa poi l’incontro con Gianmarco Steri

News VIP

Giuseppe Molonia si trova in Sicilia con Gabriele, entrambi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, e incontra anche Gianmarco Steri.

Giuseppe Molonia si gode le vacanze in Sicilia, sua terra d’origine, mentre sembra pensare al ritorno a Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over è stato pizzicato in compagnia di Gabriele, altro volto del programma, e una misteriosa donna poi pubblica su Instagram la foto insieme a Gianmarco Steri, anche lui in vacanza in quelle zone.

Uomini e Donne, Giuseppe e Gabriele in vacanza insieme

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Giuseppe Molonia dal momento che il protagonista di Uomini e Donne sembra essere tornato ufficialmente single, dopo la rottura con Rosanna Siino. La dama non ha voluto specificare la situazione sentimentale in cui si trova con il cavaliere del trono over, ammettendo di non reputarsi single ma neppure impegnata, mentre Giuseppe ha evitato in ogni modo di parlare della questione, concentrandosi sulle sue vacanze in Sicilia. Sebbene lui, infatti, viva a Roma ormai da tanti anni, Giuseppe è originario di questa bellissima isola italiana e torna a casa ogni volta che ne ha l’occasione.

Dopo aver incuriosito con una dedica a Maria De Filippi che sembra confermare il suo ritorno a Uomini e Donne a settembre 2025, come volto del trono over, Giuseppe è finito al centro di una nuova segnalazione. Una fan di Deianira Marzano, infatti, ha inviato all’esperta di gossip la foto di Giuseppe in compagnia di Gabriele, altro protagonista del dating show di Canale 5 dell’ultimo anno.

“Giuseppe e Gabriele trono over insieme a Milazzo, compravano un biglietto per la ruota panoramica. In realtà con loro c’erano anche una ragazzina e na donna. La donna sembrava avere molta confidenza con Giuseppe, che l’ha abbracciata più volte”.

Insomma, sembra che Giuseppe non fosse solo con Gabriele ma che ci fosse anche una misteriosa donna con loro, molto in confidenza con il cavaliere. Certo va fatto notare che non è la prima volta che le segnalazioni su Molonia si sbagliano, come quando fu fotografato al mare con quella che sembrava la sua nuova fiamma e invece era la sorella.

Uomini e Donne, Giuseppe incontra Gianmarco Steri

Dopo essersi goduto una serata a Milazzo con la figlia e una misteriosa donna, in compagnia di Gabriele ovvero altro protagonista del trono over di Uomini e Donne, Giuseppe Molonia ha incontrato un altro protagonista del dating show di Canale 5. Si tratta di Gianmarco Steri, ex tronista dell’ultima stagione che è finito al centro delle polemiche nelle ultime ore per aver messo fine alla sua relazione con Cristina Ferrara.

Già da diverse settimane si parlava di una forte crisi a neppure tre mesi dal loro sì nello studio di Uomini e Donne, e ora sembra sia ufficiale ma c’è di più: si mormora che Gianmarco sia in Sicilia vicino a Palermo per attirare l’attenzione di Francesca Polizzi. Cosa ci facevano insieme Giuseppe e Gianmarco? Probabilmente si sono incontrati casualmente e hanno deciso di fotografarsi insieme, visto che la figlia del cavaliere è una fan del barbiere romano.

