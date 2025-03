Uomini e Donne, Giovanni Siciliano senza veli sui social: il cavaliere del torno over fa discutere

News VIP

Giovanni Siciliano, protagonista del Trono over di Uomini e Donne, si mostra a petto nudo sui social poi sfoggia l'automobile di lusso e risponde alle critiche post puntata.

Nuovo volto del trono over di Uomini e Donne, Giovanni Siciliano ha rubato immediatamente la scena grazie alle sue conoscenze con alcune dame del parterre femminile del dating show di Maria De Filippi. Dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale 5, il cavaliere ha replicato alle critiche per il bacio con Agnese De Pasquale, poi si è mostrato a torso nudo e ha sfoggiato la sua automobile di lusso. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Giovanni e Agnese si baciano!

Sin dal suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Giovanni Siciliano ha attirato l’attenzione del parterre femminile del trono over. Il cavaliere ha intrapreso inizialmente una conoscenza con Margherita Aiello, preferendola a Morena Farfante nonostante per quest’ultima avesse una forte attrazione fisica. Tra Giovanni e Margherita sembrava andare tutto bene, tanto che la dama ha raccontato in studio di aver ricevuto anche il “ti amo” dal cavaliere, salvo poi tornare sui propri passi quando ha continuato a vederlo confuso e poco serio nel loro rapporto. Nonostante Giovanni abbia cercato di farsi perdonare in seguito, Margherita è rimasta della propria idea ed è tornata a contattare Mario Cusitore, prima dell’uscita di scena definitiva del cavaliere partenopeo.

Conclusa la conoscenza con la Aiello, Siciliano ha iniziato a frequentare Francesca Cruciani e anche con lei sembrava andare tutto bene. La dama usciva dalla fine turbolenta della frequentazione con Alessio Pilli Stella sul quale aveva puntato tutto, sperando in un lieto fine, ma Giovanni le ha fatto tornare il sorriso. Qualcosa, tuttavia, è cambiato quando il cavaliere ha espresso un interesse anche per Agnese De Pasquale con la quale abbia scoperto che si è scambiato un bacio. Questo ha portato ad una nuova polemica in studio, cavalcata da Francesca, ma anche tra gli spettatori, alla quale il cavaliere ha replicato su Tik Tok dove è molto attivo.

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano a petto nudo sui social

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Agnese bacia Giovanni e lo racconta in studio davanti agli spettatori increduli, dato che fino a pochi giorni prima i due se ne sono dette di ogni. Francesca non ha perso tempo e si è scagliata contro la dama e poi contro il cavaliere, accusandolo di averla contattata fino a poche ore prima del bacio con Agnese, inviandole anche delle foto a petto nudo decisamente hot. Lui ha minimizzato, ammettendo di amare questo tipo di foto e di non dargli una grande importanza, e forse la sua versione dei fatti è reale dato che sulla sua pagina Tik Tok si trovano video del genere.

Ma non è tutto, approfittando del noto social, Giovanni ha voluto anche rispondere alle critiche ricevute dopo la puntata, chiedendo a tutti di essere rilassati e di non incavolarsi con lui dato che i problemi sono i suoi. Siciliano, inoltre, non ha nascosto la sua passione per i motori con un video nel quale inquadra la sua amata moto e una Maserati fiammante. Insomma, questo è un lato inedito del cavaliere rubacuori, ma ora tutti ci chiediamo come finirà con Agnese, dato che sulla carta i due sembrano essere agli antipodi.

