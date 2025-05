Uomini e Donne, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani ancora insieme? Le ultime segnalazioni

News VIP

Continua la love story tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani? Le ultime segnalazioni sulla coppia del trono over di Uomini e Donne.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, si sono formate diverse coppie del trono over e altre se ne formeranno prima della fine della stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi. Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani hanno deciso di conoscersi meglio durante l’estate, ma come procede la love story? Ecco le ultime segnalazioni.

Uomini e Donne, Giovanni e Francesca insieme

Questa è stata una stagione molto positiva per i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nel corso dell’anno, sopratutto nelle ultime puntate che sono andate ed andranno in onda su Canale 5, si sono formate diverse coppie che continuano la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Giovanni Siciliano, grande protagonista di questo anno con i suoi amori e ripensamenti dell’ultimo minuto, è tornato alla corte di Francesca Cruciani dopo la loro conoscenza interrotta non nel migliore dei modi, per così dire. Quando, tuttavia, Francesca ha saputo che Giovanni ha contattato e visto anche Luana dopo aver dichiarato di voler chiudere con la dama, la situazione è precipitata e sono volate scarpe con tacco nello studio.

Grazie alle Anticipazioni dell’ultima registrazione, tuttavia, sappiamo che alla fine Giovanni è risulto a riconquistare la fiducia di Francesca, tanto che i due hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne e conoscersi meglio fuori dal programma, pur ribandendo di non essere innamorati e di non essere una coppia ufficiale. Ma come prosegue la conoscenza lontano dai riflettori? Giovanni ha fatto un gesto pazzo per Francesca, che ha portato grandi critiche da parte del web ma ha suscitato anche tanta ilarità, poi nelle ultime ore ha pubblicato una Ig Stories che conferma che con Cruciani va tutto a gonfie vele. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Giovanni e Francesca: la conoscenza continua

Nonostante gli iniziali dubbi dovuti al comportamento poco corretto di Giovanni Siciliano durante e dopo la loro conoscenza, Francesca Cruciani ha deciso di dare al cavaliere partenopeo una nuova occasione e frequentarlo in modo stabile lontano dallo studio di Uomini e Donne. Poche ore fa, Giovanni ha pubblicato nelle sue Ig Stories un video che lo ritrae mentre è alla guida della sua macchina, tenendo la mano della dama. A confermare che si tratta proprio di Francesca sono state alcune segnalazioni giunte all’esperta di gossip Deianira Marzano.

Secondo alcuni utenti, che hanno visto la coppia, Francesca starebbe dormendo da Giovanni ormai da diversi giorni, e avrebbe anche conosciuto i suoi figli. Dopo essere andata con lui a lavoro, la dama del trono over è stata avvistata con Siciliano in un noto locale mentre erano abbracciati. Insomma, per il momento a dispetto delle basse aspettative del pubblico, la love story procede a gonfie vele.

