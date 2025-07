Uomini e Donne, Giovanni Siciliano durissimo contro Cosimo Dadorante: l’attacco social

News VIP

Giovanni Siciliano, noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne, si scaglia contro Cosimo Dadorante. Ecco perché.

Maretta tra due volti di Uomini e Donne. Giovanni Siciliano, grande protagonista del trono over nell’ultima stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi, ha preso di mira sui social Cosimo Dadorante, dopo che la dama Isabella ha svelato che è stato proprio lui a consigliarle di farsi pagare per una intervista.

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano contro Cosimo Dadorante

Giovanni Siciliano è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne e non smette di far parlare di sé anche lontano dalle telecamere. Il cavaliere partenopeo, dopo un percorso fatto di alti e bassi, conoscenze e brusche rotture al centro dello studio, è tornato per rivale a Francesca Cruciani di non averla mia dimenticata, chiedendole una nuova occasione insieme. La dama, inizialmente scettica, ha accettato e la love story tra di loro procede a gonfie vele.

Nelle ultime ore, Giovanni ha letto per puro caso sui social la notizia che riporta dell’intervista a pagamento che Isabella avrebbe chiesto a Lorenzo Pugnaloni. La dama ha spiegato di essere stata consigliata da un altro volto noto del programma di Canale 5, ovvero Cosimo Dadorante. L’ex corteggiatore di Tina Cipollari le ha consigliato di farsi pagare, e lei non sapendo neppure come funzionano queste dinamiche a creduto fosse il modo giusto di approcciarsi ad una intervista lontano dallo studio di Uomini e Donne. Dopo aver letto la notizia, Giovanni ha impugnato il suo telefono cellulare e si è lasciato andare a pesantissime critiche nei confronti di Cosimo, ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Giovanni critica Cosimo: parole di fuoco

Giovanni Siciliano senza peli sulla lingua contro Cosimo Dadorante. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha letto con sgomento che Isabella ha rivelato di aver accettato il consiglio dell’ex corteggiatore di Tina Cipollari, che la invitava a chiedere una somma di 500 euro per un’intervista. Giovanni ha deciso di spendere parole di fuoco su Cosimo e non ci è di certo andato leggero.

“Caro Cosimo, io penso che tu ti stia montando un po’ troppo la testa. Come già te l’eri montata ogni volta che venivi in studio, con il tuo pavoneggiare di quello che hai e di quello che sei. Però, se sei fatto in questo modo, va bene così, buon per te […] A parte un po’ di visibilità, perché siamo in una trasmissione, per il resto non siamo nessuno. Non siamo né artisti, né cantanti, attori, nessuno. Quindi abbassiamo un pochino l’ego”.

Giovanni ha poi colto l’occasione per ribadire di non aver mai voluto sfruttare il programma per lavorare, dato che ha una sua attività che procede piuttosto bene, tanto da non aver mai messo informazioni per le collaborazioni sulla sua pagina Instagram, pur avendo un discreto seguito. Siciliano ha ammesso che gli piace apparire, e di certo non potrebbe essere altrimenti per chi sceglie un programma come Uomini e Donne, ma che non guadagna nulla dalla situazione.

