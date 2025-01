Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna per corteggiare Tina Cipollari? Il gossip

News VIP

Tina Cipollari è la nuova tronista di Uomini e Donne e sembra che Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani, potrebbe tornare nel programma per corteggiarla.

Tina Cipollari è la nuova tronista di Uomini e Donne. Le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi ci hanno rivelato che l’opinionista, presente in studio da un ventennio, è stata promossa a tronista dalla padrona di casa e ora cerca l’amore della sua vita. Sembra che vi sia un ex protagonista del trono over molto interessato a corteggiarla: stiamo parlando di Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma Galgani. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Tina Cipollari è la nuova tronista

Non mancano di certo le sorprese in questa nuova edizione di Uomini e Donne. Il trono classico purtroppo non brilla da anni e questa stagione ha segnato un punto bassissimo per il programma di Maria De Filippi dal momento che entrambi i tronisti sono stati cacciati dallo studio dopo aver scoperto dei comportamenti scorretti nei confronti della redazione del regolamento. Alessio Pecorelli, infatti, ha ignorato il divieto di mostrarsi in pubblico per presentarsi ad alcune serate in noti locali di Roma e c’è chi ha giurato di averlo visto ogni volta accompagnato da una ragazza misteriosa, con la quale puntualmente lasciava insieme l’evento. Michele Longobardi ha fatto ancora peggio creando un account falso per parlare con le sue corteggiatrici, scambiandosi messaggi provocanti con Mary Chiaro e convincendola a rimanere per lui nonostante tutto, per poi essere smascherato da Alessandra con la quale aveva intrapreso una vera e propria frequentazione in contemporanea al suo impegno a Uomini e Donne.

Per fortuna arrivano i rinforzi nelle prossime puntate del dating show di Canale 5. Martina De Ioannon farà la sua scelta lasciando il programma insieme a Ciro Solimeno, e Maria De Filippi proporrà a Gianmarco Steri di prendere il suo posto come tronista. La notizia è stata accolta con talmente tanta foga delle fan e dalle ammiratrici del bel romano che in redazione sono arrivate, in un solo giorno, circa 3mila richieste per corteggiarlo! Ma non è finita qua. Le Anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, ci rivelano che la presentatrice vorrà tentare un esperimento mai visto prima, forse proprio per far incuriosire nuovamente il pubblico al trono classico, promuovendo Tina Cipollari come tronista. La vera opinionista che da oltre un ventennio siede sulla poltrona per commentare tutto ciò che accade in studio, sarà questa volta la protagonista diretta pronta a conoscere diversi corteggiatori e trovare l’anima gemella tra un’esterna e l’altra.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti pronto a corteggiare Tina Cipollari?

Il pubblico di Uomini e Donne è esploso di gioia quando è stato ufficializzato il trono di Tina Cipollari, l’opinionista più amata della televisione italiana con il suo carattere graffiante e i commenti pungenti. Tina torna a cercare l’amore e lo fa nello studio del dating show di Maria De Filippi, prestandosi anche ad un esperimento televisivo che siamo certi farà fare parecchi punti di share al collaudato format di Canale 5. Ma chi scenderà a corteggiare Tina? Certo la popolarità della donna potrebbe spaventare qualcuno, ma sicuramente non Giorgio Manetti. Tornato single dopo la fine della relazione con Caterina, l’ex fidanzato di Gemma Galgani è spesso tirato in ballo dall’opinionista, con la quale sembra esserci un ottimo rapporto. Si mormora che Giorgio voglia tornare a Uomini e Donne già da diverso tempo, non essendosi mai realmente allontanato dal mondo dello spettacolo, e ora ha sicuramente un buon motivo per presentarsi in studio.

Il ritorno di Manetti nel dating show di Maria De Filippi potrebbe essere un altro punto di forza di questa edizione del programma, dal momento che tutti gli appassionati osserverebbero con entusiasmo le esterne con Tina ma soprattutto le discussioni feroci che scaturirebbero con Gemma. Nonostante la dama torinese, infatti dica di essere pronta ad innamorarsi e lo abbia dimenticato, relegato in un angolino remoto del suo cuore, è chiaro che per lei Giorgio è ancora un argomento scottante, dato che perde le staffe ogni volta che il cavaliere toscano viene nominato in studio. Al momento, occorre precisare, da parte di Manetti ancora nessuna conferma al pettegolezzo.

