Uomini e Donne, Gianni Sperti a cuore aperto: "Avevo trovato quello che pensavo fosse amore ma..."

Gianni Sperti storico volto di Uomini e Donne, si è raccontato nella rivista dedicata al dating show che da 30 anni ormai è un iconico appuntamento per i telespettatori di Canale 5.

Tra 30 anni di Uomini e Donne, delusioni, trionfi e nuove consapevolezze. Trent’anni di Uomini e Donne raccontati attraverso gli occhi di chi, negli anni, ne è diventato un simbolo. Gianni Sperti, storico opinionista del dating show, si è lasciato andare a un’intervista che mescola ricordi, confessioni personali e riflessioni sul presente, tra amori sbagliati, social network e nuove stagioni televisive.

Uomini e Donne, Gianni Sperti: dai primi amori alle delusioni: "Non mi risposerei, il matrimonio è solo un contratto"

"Uomini e Donne rappresenta uno spaccato della società e, come tale, è cambiato ed evoluto insieme a lei" ha racconato Sperti a Uomini e Donne Magazine. .E mentre il programma festeggia la sua trentesima edizione, Gianni ha ripercorso le tappe di un lungo viaggio iniziato nel 1996:

"Il primo giorno in studio parlavo pochissimo, ma Maria chiedeva spesso il mio parere. Quando il pubblico applaudiva per ciò che dicevo ero imbarazzato e stupito. Mi faceva sentire importante".

Se c’è un aspetto che Sperti non ha paura di mostrare è la sua fragilità in amore.

"Avevo trovato quello che pensavo fosse amore, ma era solo l’idealizzazione di ciò che desideravo… e che forse non sapevo nemmeno di desiderare» confessa. Una delusione che però gli ha lasciato un dono: «Mi ha fatto riscoprire che sono pronto ad amare e a farmi amare"

Sul matrimonio, invece, resta scettico:

"Non mi risposerei, il matrimonio è solo un contratto. Mi sentivo già sposato dentro. Però mai dire mai: io sono in continuo cambiamento"

Non poteva mancare una riflessione sul presente, dove il modo di vivere i sentimenti è radicalmente cambiato.

"È tutto troppo veloce, troppo facile. Mancano la conoscenza fisica, e le parole dette di persona, perché spesso cambiano significato rispetto alle chat. A volte penso persino di chiuderli, i social"

E se il pubblico lo ha reso celebre per i suoi celebri “controlli ai cellulari” dei protagonisti, Gianni ha ammesso:

"Se manca trasparenza, sì, l’occhio mi cade. Conosco i social, so cosa possono nascondere. Se c’è chiarezza, invece, non mi viene nemmeno in mente"

La sua carriera non è stata solo televisione. Gianni ricorda anche la vittoria a La Talpa, reality che lo mise alla prova in Kenya: "Forse ho vinto anche grazie al mio intuito sulle persone. Ma di me è piaciuta soprattutto la spontaneità". Eppure non tutto andò come sperato: "I soldi della vincita finirono nelle mani di chi mi ha truffato… purtroppo non solo quelli"

Un colpo durissimo, che però non ha fermato la sua resilienza. Oggi, a distanza di anni, Gianni continua a raccontarsi con onestà:

"Sono molto analitico, attento ai dettagli. I miei amici mi chiedono consigli, a volte mi sento un po’ psicologo… anche se adesso sono io ad andare dallo psicologo"

E sul futuro? Sperti non ha dubbi:

"Ogni anno a Uomini e Donne arriva qualcosa di nuovo che ci coinvolge o ci sconvolge. Mi auguro troni interessanti come quello di Martina e Gianmarco».

Infine, tra un sorriso e una confessione, svela un lato inedito:

"Non sono bravo a corteggiare. Se mi vedeste nel parterre degli Over… non saprei proprio come approcciare"

Trent’anni dopo, Gianni è ancora lì, tra ironia, sincerità e la voglia di non smettere mai di imparare. Perché, come ammette lui stesso, "nulla e nessuno resta uguale: se fosse così sarebbe limitato",

