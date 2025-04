Uomini e Donne, Gianmarco Steri vicino alla scelta: chi la spunterà tra Cristina e Nadia?

News VIP

Manca sempre meno alla scelta di Gianmarco Steri. Chi tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara sarà la corteggiatrice scelta dal tronista di Uomini e Donne?

Tra poche settimane Uomini e Donne ci saluterà per la pausa estiva ma, prima, Gianmarco Steri deve fare la sua scelta nello studio del dating show di Canale 5. Chi la spunterà tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara? Ecco cosa ne pensiamo noi.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri verso la scelta

Il percorso di Gianmarco Steri come tronista di Uomini e Donne non è stato certamente tradizionale, a partire dalla richiesta massiccia da parte di aspiranti corteggiatrici che nessuno si sarebbe aspettato, pur sapendo che il romano è molto amato dal pubblico del dating show di Canale 5 per il suo precedente percorso, come corteggiatore di Martina De Ioannon. Dopo diverse settimane, Gianmarco ha deciso di concentrarsi su Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, eliminato la favorita dal pubblico Francesca Polizzi. La conoscenza con le due corteggiatrici procede tra alti e bassi, dovuti anche al carattere fumantino delle due ragazze che spesso e volentieri non se le mandano a dire in studio, mettendo Steri in una posizione critica.

Nelle ultime ore si è diffusa la fake news sulla scelta a sorpresa di Gianmarco, che si è rivelata poi appunto infondata, mentre le Anticipazioni delle ultime registrazioni ci hanno rivelato che Cristina è tornata in studio, dopo un lungo sfogo in lacrime dietro le quinte dal momento che crede che non sarà lei la scelta, mentre Nadia si è raccontata a cuore aperto con una lettera. Insomma, Gianmarco è confuso ma ora è tempo di tirare le somme dato che Uomini e Donne è agli sgoccioli e lui deve fare la sua scelta.

Uomini e Donne, chi sarà la scelta di Gianmarco?

Analizzando tutto il percorso di Gianmarco Steri come tronista di Uomini e Donne, che abbiamo seguito con attenzione sin dal suo esordio sul trono più famoso della televisione italiana, non ci siamo stupidi più di tanto quando il romano ha eliminato Francesca Polizzi, che secondo tutti era la favorita. Il gioco è sempre stato tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Per quest’ultima, Gianmarco prova un’attrazione fuori dal comune, è chiaro che ha preso per lei una cotta che è difficile anche solo da gestire, ma è anche chiaro che il tronista non è affatto poco furbo e intelligente e sa soppesare le situazioni. Da una parte, infatti, sembra che i suoi amici proprio non gradiscano Cristina e questo deve averlo messo in allarme, ma è anche vero che Gianmarco non vuole uscire dallo studio con una scelta poco chiara che dura qualche settimane, il tempo di una intervista a Verissimo.

Dunque, nonostante sia chiara la cotta clamorosa presa per Ferrara, siamo dell’idea che la sua scelta ricadrà con Nadia con la quale sta intrecciando un rapporto più completo, che va dallo scambio di idee ai baci passionali, e con la quale sa di poter provare a durare di più lontano dalle telecamere. Con questo non vogliamo insinuare che non vi sia un reale interesse per Nadia, sia chiaro, è palese che tra loro c'è una qualche chimica, ma non è paragonabile a quella con Cristina. Sarà così? Lo scopriremo tra qualche puntata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.