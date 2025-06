Uomini e Donne, Gianmarco Steri messo in imbarazzo da Cristina Ferrara: cosa è successo

News VIP

Cristina Ferrara è una patita dei social e Gianmarco Steri è sempre più insofferente. Ecco cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne.

Dopo l’emozionante scelta nello studio di Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si stanno godendo il tempo insieme lontano dalle telecamere. L’ex corteggiatrice, tuttavia, è una patita dei social e riprende spesso e volentieri il suo fidanzato, che non sembra essere entusiasta della questione. Ecco cosa è successo e cosa hanno notato i fan del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina in vacanza insieme

Dopo il lungo percorso nello studio di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha trovato l’amore e ha fatto la sua scelta, lasciando lo studio del programma di Canale 5, mano nella mano, con Cristina Ferrara. La coppia è apparsa subito molto unita, ammettendo di sentirsi come due quattordicenni dato che stanno provando emozioni forti e travolgenti tipiche del primo amore. Nonostante il pubblico del dating show di Maria De Filippi fosse piuttosto scettico, vedendo Gianmarco e Cristina appartenere a mondi troppo diversi, i due protagonisti del trono classico sono davvero coinvolti dal rapporto tanto che il tronista romano avrebbe chiesto alla sua fidanzata di trasferir a Roma da lui.

Steri, infatti, difficilmente lascerà la Capitale dato che, oltre ad essere il titolare di un salone di barber con dipendenti, potrebbe tornare anche a Uomini e Donne nelle vesti di hair stylist. Un’occasione troppo ghiotta alla quale rinunciare. Si mormora anche che la coppia stia facendo progetti a lungo termine, sognando di aprire insieme un salone dedicato al mondo della bellezza e dei capelli, un argomento che appassiona molto anche la bella salernitana. Nel frattempo, Gianmarco e Cristina si godono la prima vacanza insieme ma al pubblico social non è sfuggito un dettaglio molto importante, che ha fatto nascere qualche dubbio.

Uomini e Donne, Gianmarco in imbarazzo: perché?

A differenza della sua nuova fidanzata, Gianmarco Steri non sembra un grande amante del mondo dei social. Così, quando durante la loro prima vacanza dopo la scelta a Uomini e Donne commentata anche da Claudia Dionigi, Cristina Ferrara ha iniziato a riprenderlo in video da pubblicare su Instagram e Tik Tok, l’ex tronista si è mostrato piuttosto infastidito e in imbarazzo. Anche Cristina ha ammesso che Gianmarco non ama essere riprese e ha ironizzato sulla questione.

Secondo il popolo social, che sta seguendo con molta attenzione questa nuova coppia nata nello studio del dating show di Maria De Filippi, questo modo di fare di Cristina potrebbe alla lunga indispettire Gianmarco. Secondo tanti utenti, infatti, la coppia è troppo diversa e non è destinata a durare insieme, anche a causa di queste differenze. Parlando in modo onesto si tratta di una piccolezza rispetto ad un intero rapporto, certo evidenzia due modi diversi di vivere la popolarità, ma non dovrebbe avere un forte peso nel futuro se ci sono progetti insieme, come quello di iniziare a convivere a Roma.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.