Uomini e Donne, '’Gianmarco Steri ha scelto Nadia Di Diodato'': la fake news fa esplodere il caos

Poco dopo la nuova registrazione di Uomini e Donne esplode il caos a causa di un'Anticipazioni sulla scelta di Gianmarco Steri che si è rivelata una fake news.

Nelle ultime ore si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne ma è scoppiato il caos sui social, a causa di un’Anticipazione falsa, una fake news erroneamente trasmessa al pubblico, che riportava la scelta a sorpresa del tronista Gianmarco Steri. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha scelto Nadia Di Diodato?

Il trono di Gianmarco Steri sta appassionando il pubblico di Uomini e Donne, talvolta felice delle scelte del tronista romano, altre molto critico nei suoi confronti come nel caso dell’eliminazione a sorpresa di Francesca Polizzi, senza dubbio la corteggiatrice più amata dai telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Poche ore fa si sono tenute le nuove registrazioni del programma di Canale 5 ed è stato dato ampio spazio al trono classico, tuttavia, qualcosa non ha funzionato con le Anticipazioni diffuse sul web, nonostante solitamente siano davvero accurate e precise, ed è stata data la notizia falsa della scelta di Gianmarco, che sarebbe ricaduta su Nadia Di Diodato.

A dare una spiegazione alla fake news che ha scatenato il caos sul web - dato che la corteggiatrice romana ha senza dubbio molti più sostenitori della rivale Cristina Ferrara - ci ha pensato Gemma Palagi. L’influencer che è solita diffondere le Anticipazioni di Uomini e Donne ha spiegato di essersi fidata di una fonte ma ha poi capito di aver sbagliato dato che un’altra ragazza, presente alla trasmissione, le ha scritto cosa è successo in studio e di certo non c’è stata nessuna scelta da parte di Gianmarco il quale, anzi, è sempre più in crisi. Ecco perché.

Uomini e Donne, cosa è successo davvero a Gianmarco

Possiamo tutti tornare a respirare: Gianmarco Steri non ha scelto Nadia Di Diodato. Il tronista romano, nelle Anticipazioni delle nuove registrazioni che sono poi state immediatamente corrette dalla diretta interessata, dopo la clamorosa fake news diffusa in buona fede, riportano che Gianmarco ha deciso di seguire Nadia in camerino dopo l’ultima puntata. Sembra che tra loro ci sia stata una discussione davvero molto brutta, con toni aggressivi da parte della corteggiatrice che poi, vedendo il tronista totalmente spiazzato dal suo comportamento, è tornata sui propri passi e lo ha baciato appassionatamente.

Mentre, dunque, Gianmarco ha fatto pace con Nadia e in studio i due hanno ballato molto insieme, in modo molto coinvolto, ha discusso con Cristina Ferrara dopo la loro esterna. Dopo un altro bacio, infatti, Cristina ha accusato apertamente Gianmarco di non essere presente totalmente con lei durante le loro esterne, certo che lui stia pensando a Nadia e che la sua scelta sarà proprio la corteggiatrice romana. Cristina, accusandolo insomma di volerla sfruttare per mettere alla prova la collega, si è infuriata e ha lanciato il suo cartellino addosso a Gianmarco, lasciando lo studio.

