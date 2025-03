Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Francesca Polizzi avvistati al centro di Roma!

News VIP

Nuove anticipazioni sul percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il tronista romano ha portato in esterna Francesca Polizzi al centro di Roma.

Gianmarco Steri continua il suo percorso a Uomini e Donne come tronista, con qualche alto e basso dovuto alle forti reazioni delle sue corteggiatrici. Sembra che, nelle prossime puntate, rivedremo finalmente in esterna Francesca Polizzi e il romano, che l’ha portata in uno dei luoghi simbolo della Capitale. Ecco tutte le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Francesca riconquista Gianmarco?

Dopo aver atteso diverse puntate prima di poter fare le sue prime esterne, a causa del numero spropositato di richieste da parte di aspiranti corteggiatrici alla redazione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha immediatamente scelto di approfondire la conoscenza con Francesca Polizzi. La giovane è molto lontana dal classico prototipo della corteggiatrice che siamo abituati a vedere nello studio del dating show di Maria De Filippi, e questo ha attirato la curiosità del giovane romano. Esterna dopo esterna, tuttavia, Gianmarco ha dubitato del proprio interesse per Francesca, confidando di trovarla quasi più un’amica, fino a quando lei si è sciolta e finalmente c’è stato un romantico bacio davanti al Colosseo di notte.

Dopo il bacio, tuttavia, una spirale discendente per la corteggiatrice, messa da parte in favore delle rivali Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, fino a quando Polizzi non ha perso la pazienza e ha messo alle strette il tronista. Francesca si è ripresa Gianmarco, che le è corso dietro e le ha fatto poi una sorpresa in aeroporto, chiedendole di tornare a corteggiarlo e ammettendo di essersi comportato male nei suoi confronti. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Alcune segnalazioni dei fan sulla coppia ci rivelano che Steri poterà finalmente in esterna Polizzi nel cuore della Capitale.

Uomini e Donne, Gianmarco e Francesca avvistati a Villa Borghese

Vedendo Gianmarco Steri preso dalla conoscenza delle sue rivali, e soprattutto osservando il bacio tra il tronista e Cristina Ferrara, Francesca Polizzi ha minacciato di lasciare per sempre Uomini e Donne, sentendosi molto presa in giro dal tronista romano. Gianmarco è tornato sui propri passi e ha chiesto a Francesca di rimanere per corteggiarlo, ammettendo di non averla trattata nei migliori dei modi, parcheggiandola nel parterre per tre settimane dopo il loro bacio. Alcune fan hanno segnalato a Lorenzo Pugnaloni di aver visto Francesca e Gianmarco a Villa Borghese, intenti a registrare un’esterna.

Dunque, finalmente, il tronista ha deciso di dedicare del tempo alla corteggiatrice preferita dal pubblico, e anche le Anticipazioni hanno confermato che tra loro tornerà il sereno grazie a questo incontro. Sembra, tuttavia, che non ci sarà un nuovo bacio tra loro e che Steri avrà qualcosa da dire a Polizzi in puntata, vedendola poco presente e poco incline ad avere una forte reazione per l’esterna con le rivali. Vero è che Francesca potrebbe essere in difficoltà, dato che per due volte è corsa fuori dallo studio e lui ha dichiarato di averla trovata esagerata, dunque è plausibile che la giovane non sappia bene come comportarsi. Gianmarco deve essere più chiaro, questo è poco ma sicuro!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.